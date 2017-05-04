CHP 'Hayır Cephesi'ni dağıtacak mı? Kurultay öncesi sert sözler

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE İNCE'DEN TEPKİ

HAYIR CEPHESİNDE ADAYLIK TARTIŞMASI BAŞLATAN SÖZLER

SAĞLAR'DAN TEPKİ

CHP YÖNETİMİ ÇAĞRILARA NASIL BAKIYOR?

BAYKAL'DAN DA O SÖZLERE TEPKİ

16 Nisan referandumunda yüzde 48.6 oy alarakkarşısında tüm muhalif görüşleri sandıkta birleştirmeyi başaranparti içi çekişmelerin kurbanı edilmek isteniyor..Ana Muhalefet partisinde halk oylamasının ardından çıkan tartışmalar iki haftadır durmak bilmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi içinde 16 Nisan referandumunun ardından 2019 seçimine yönelik adaylık ve olağanüstü kurultay çağrıları tartışılmaya devam ediyor.Referandumun ardından,yönetimine eleştirileri ile gündeme gelen CHP Mersin Milletveki'ın, bu düşüncelerini Akşam gazetesine verdiği röportajda tekrar dile getirmesi veiçin 'Tek adam' nitelemesinde bulunarak parti içi demokrasi konusunda eleştiriler getirmesi tartışmaları başlatan en önemli gelişme oldu.Parti içi tartışmalarla ilgili grup toplantısında "Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağım" diyen Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük yankı uyandırdı.Kurultay kararının alındığı ve Fikri Sağlar hakkında disiplin sürecinin başlatıldığı gün, CHP Yalova Milletvekili, Kılıçdaroğlu'nun sözleri için "Önemli olan farklı düşüneni, muhalefet edeni kapının önüne koymak değil, seçim akşamları kapının önünü bayram yeri haline getirebilmektir." mesajını paylaştı.CHP'de tartışmanın bir başka boyutu ise Baykal'ın açıklamaları ile başladı. CHP Antalya MilletvekiliCNN Türk'te katıldığı programda Kılıçdaroğlu'nun 2019 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayı olması halinde arkasında olacaklarını, olmaması halinde ise çekilmesi gerektiğini söyledi.Bu sözler yüzde 48.6'lık 'Hayır' cephesi için 'Cumhurbaşkanı adayı' tartışmasını başlattı. Bu çağrıya karşı yönetimden süreçle ilgili olarak değerlendirmelerin yapılacağı, en uygun seçeneğin hangisi ise onda karar kılınacağı yönünde açıklamalar geldi.Hakkındaki disiplin süreci kararını değerlendiren, katıldığı televizyon programlarında ve Twitter hesabından tepki gösterdi. Sağlar, söylediği sözleri, her platformda dile getirdiğini belirterek, hakkındaki disiplin sürecinin, Akşam gazetesine bu röportajı vermesi nedeniyle başlatıldığını ifade etti.CHP yönetiminden yaşanan tartışmalara ilişkin son açıklama'ten geldi. Habertürk TV'ye konuşan"Herkesin bir iddiası olabilir ama kurultay süreci başlamıştır, mücadele platformu açılmıştır." dedi. CHP'nin 2019 Cumhurbaşkanı seçimi için aday belirlemesine yönelik çağrılar içinse Levent Gök, partinin henüz referandum sonuçlarını değerlendirdiğini ve en doğru kararın tüm kesimlerle istişareler sonucunda verileceğini açıkladı.İstanbul'un eski Belediye Başkanı Ahmet İsvan'ın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu veyan yana fotoğraf verdi. Buradaki tören öncesinde gazetecilerin, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin soruya Deniz Baykal, "CHP tehditle, öfkeyle, sopa sallayarak yönetilemez. Ülkenin bu ortamında, CHP'nin bir an önce toparlanıp kendine gelmesine acil ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.