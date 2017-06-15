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15 Haziran 2017 Perşembe 14:39

CHP ilk molayı Eryaman'da verdi: Kılıçdaroğlu 23 gün daha yürüyecek

Normal yürüyüş adımıyla hiç durmadan devam etse bile kağıt üstünde 84 süren eylem için yollarda geniş önlemler alındı. Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü ise bu tempoda 24 gün devam edecek

CHP ilk molayı Eryaman'da verdi: Kılıçdaroğlu 23 gün daha yürüyecek
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CHP'nin Adalet Yürüyüşü başladı; Adalet gelene kadar yürüyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı partililerin "Adalet Yürüyüşü", CHP liderinin açıklamasının ardından başladı. Kılıçdaroğlu yürüyüşünün "adalet gelinceye kadar" devam edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşe başladığı sıralarda İstanbul Maçka Parkı'nda ise adalet nöbeti eylemi vardı. 

MAÇKA PARKI'NDA "ADALET NÖBETİ"

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından dün duyurusu yapılan "Adalet Nöbeti" için Maçka Demokrasi Parkı'nda da olağanüstü önlemler alındı. Polis parka girişlerde güvenlik önlemi aldı. İçeri girenlerin üzerleri arandı. Maçka Demokrasi Parkı içindeki büyük havuz meydanına platform kuruldu. "Adalet Nöbeti"nin saat 11:00'de başlaması ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı yürüyüşün İstanbul'da sona ermesine kadar gece gündüz sürmesi bekleniyor.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, yargılandığı MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasının ardından CHP, kararı protesto etmek için yürüyüş kararı aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki partililer, Ankara Güvenpark'tan başlayarak, Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'ne yürüyüş yapacak. Yürüyüş, Kılıçdaroğlu'nun Güvenpark'a gelmesinin ardından başladı. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü öncesinde Ankara Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Güvenpark'tan başlatacağı yürüyüşe ilişkin güvenlik tedbirler alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Ankara Güvenpark'tan başlatacağı ve İstanbul Maltepe'ye kadar sürdüreceği yürüyüşle ilgili bazı önlemler alındığı belirtildi. 

KILIÇDAROĞLU VE BERABERİNDEKİLER İLK GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRECEK

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Eryaman'da bulunan hipodromda ilk geceyi geçirerek. Kılıçdaroğlu burada çadırda kalacak. Yarın sabah ise Bolu yolunda, yürüyüşüne devam edecek. Yürüyüşün 23. günde ise Maltepe Cezaevi'nde son bulması planlanıyor.

KILIÇDAROĞLU: YÜRÜYÜŞÜMÜZ ADALET GELİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK

Kılıçdaroğlu Güvenpark'ta kısa bir açıklama yaparak "Kendi ülkemizde gazetecilerin, milletvekillerinin hapiste olmasını istemiyoruz. Bir dikta yönetimi ile karşı karşıyayız. Adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Bunun için yürüyüşümüzü başlatıyorum. Bu ülkeye adalet ya gelecek, ya gelecek. Çocuklarımızın geleceği için hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu yürüyüş kutlu bir yürüyüştür. Hapishaneleri tıka basa dolu olan bir ülkede adalet olmaz. Adalet, adalet, adalet. 20 Temmuz darbesi yapanları istemiyoruz. Yürüyüşümüz adalet gelinceye kadar devam edecek. Özgürlük istiyoruz. Herkes için adalet istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde insan olmaz. Hepinize teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar" dedi. 

"MAKUL SAYIDA KİŞİ KATILABİLECEK"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılacak etkinlikte kamu düzeninin, kamu güvenliğinin, trafik düzeninin ve toplantıya katılanların güvenliğinin sağlanması esastır. Bu amaçla, alınacak güvenlik tedbirlerine etkinliği düzenleyen ve katılanların uyması zorunludur. Katılımcılar, Güvenpark'taki toplanma alanına üst araması yapılarak alınacaktır. Yürüyüşün Ankara ili sınırları içerisindeki kısımlarında katılımcıların güvenliğini ve trafik düzenini sağlamak amacıyla korteje, Valiliğimize bildirilen makul sayıdaki kişi katılabilecektir. İl merkezinden sonra yürüyüşe devam edecek olanlar, güvenlik kuvvetlerince kendilerinin tanınabilmesi ve güvenliklerinin sağlanabilmesi için pazu bandı, yelek ve yaka kartı kullanacaktır."
Yürüyüş sırasında varsa kaldırımlar, yoksa banketlerin kullanılacağı bildirilen açıklamada, taşıtların seyrine mani olacak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yola girilemeyeceği kaydedildi.
Valilik açıklamasında, katılımcıların can güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması için hava kararmadan önce yürüyüşün günlük olarak sonlandırılacağı aktarıldı.

TRAFİKTEKİ ÖNLEMLER

Parkın etrafı bariyerlerle kapatıldı, katılımcıların alana üst araması yapıldıktan sonra alınması için noktalar oluşturuldu.
Genelkurmay Başkanlığı önündeki kavşaktan Güvenpark'a giden Milli Müdafaa Caddesi ulaşıma kapatılırken, parktaki dolmuş duraklarının hareket noktası yürüyüşün başlayacağı saate kadar İnönü Bulvarı'ndaki Deniz Kuvvetleri Komutanlığının önüne alındı.
Güvenpark'ı Necatibey Caddesi'ne bağlayan Kumrular Caddesi ile Yahya Galip Caddesi de geçici süreyle trafiğe kapatılan yollar arasında yer aldı. Bu yollarda park halinde bulunan bütün araçlar güvenlik tedbirleri çerçevesinde kaldırıldı.
Güvenlik önlemleri kapsamında bomba imha uzmanı ekipler de Güvenpark ve çevresinde dedektör köpeklerle arama yaptı.
Bu arada, hem yürüyüş güzergahında hem de Güvenpark ve Kızılay çevresinde çevik kuvvet polisleri görevlendirildi.
İLK GECE ERYAMAN'DA GEÇİRİLECEK
Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Eryaman'da bulunan hipodromda ilk geceyi geçirerek. Kılıçdaroğlu burada kurulan çadırda kalacak. Yarın sabah ise Bolu yoluna doğru yürüyüşüne devam edecek. Yürüyüşün 23. günde, Maltepe Cezaevi'nde son bulması planlanıyor.     

İlk günün sonunda Kılıçdaroğlu şu açıklamalarda bulundu;
"Belki sizin de gazetecilik hayatınıza renkli bir sayfa olarak bu yürüyüşümüz geçer. Bir ara uçakta seyahat ederken Meclis Başkanı'na şunu söylemiştim; "150'nin üzerinde gazetecinin hapiste olduğu bir ülkede siz demokrasiyi dünyaya anlatamazsınız." Gerçekten de demokrasiyi dünyaya anlatamazlar. Dünyada bilinen bir gerçek, Türkiye'de demokrasi yok. Uluslararası yayın organlarının da geniş şekilde verdiklerini söylediler, bizim televizyonlarımız da geniş şekilde vermiş. Bütün gazeteci arkadaşlarıma sağolun diyorum."

"YÜRÜYÜŞÜMÜZ BİR ŞENLİK ASLINDA"
"Elbette bu yürüyüşümüz bir şenlik aslında. Adalet arıyoruz, endişeli değiliz. Yolda gelirken arkadaşlarımız slogan attılar, bir bahar havasında yürüyüşümüzü yaptık. Adalet bizim için geçerli bir kavram. Akşam burada konaklayacağız. Konuşacaklar, fıkra anlatacaklar, öyküler anlatacaklar, şenlikli bir akşam olacak. Ben de arkadaşlarımla birlikte olacağım"
 
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