CHP'li Tekin Bingöl hastaneye kaldırıldı

devam ederken, düşerek yaralananhastaneye kaldırıldı.'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüş sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.İlk müdahale ambulansta yapıldı. Doktor, Bingöl'ün kalbinde herhangi bir sorun olmadığını ancak kalp ritminde bir bozukluk olabileceğini söyledi.Olay, Kartepe mevkiinden çıkış sırasında meydana geldi. Tekin'in ayağı takılıp yere düştü. CHP'li Tekin'in sürekli kullandığı kan sulandırıcı ilaçlarının olması nedeniyle düşünce kanamalar meydana geldi. CHP'li Bingöl Kocaeli'ye hastaneye kaldırıldı.