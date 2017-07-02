﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2017 Pazar 19:46

CHP'li Tekin Bingöl hastaneye kaldırıldı

CHP'li Tekin Bingöl hastaneye kaldırıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
CHP'li Tekin Bingöl hastaneye kaldırıldı

Adalet Yürüyüşü devam ederken, düşerek yaralanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, hastaneye kaldırıldı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüş sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 

İlk müdahale ambulansta yapıldı. Doktor, Bingöl'ün kalbinde herhangi bir sorun olmadığını ancak kalp ritminde bir bozukluk olabileceğini söyledi.Olay, Kartepe mevkiinden çıkış sırasında meydana geldi. Tekin'in  ayağı takılıp yere düştü. CHP'li Tekin'in sürekli kullandığı kan sulandırıcı ilaçlarının olması nedeniyle düşünce kanamalar meydana geldi. CHP'li Bingöl Kocaeli'ye hastaneye kaldırıldı.
Erdoğan; Aynı çetenin ayakçıları şimdi yollarda
Erdoğan; Aynı çetenin ayakçıları şimdi yollarda
Kılıçdaroğlu Gaffar Okan#039;ın mezarını ziyaret etti
Kılıçdaroğlu Gaffar Okan'ın mezarını ziyaret etti
CHP#039;nin kamp alanına hayvan gübresi döktüler
CHP'nin kamp alanına hayvan gübresi döktüler
Kılıçdaroğlu; Bu bir parti yürüyüşü değil, yolumuz uzun
Kılıçdaroğlu; Bu bir parti yürüyüşü değil, yolumuz uzun
Devlet Bahçeli; CHP ön yargı ile kıyamet koparıyor
Devlet Bahçeli; CHP ön yargı ile kıyamet koparıyor
Enis Berberoğlu için yapılan itiraz reddedildi
Enis Berberoğlu için yapılan itiraz reddedildi
CHP ilk molayı Eryaman#039;da verdi: Kılıçdaroğlu 23 gün daha yürüyecek
CHP ilk molayı Eryaman'da verdi: Kılıçdaroğlu 23 gün daha yürüyecek
CHP bugün Ankara#039;dan İstanbul#039;a yürüyor: Yollarda gergin günler
CHP bugün Ankara'dan İstanbul'a yürüyor: Yollarda gergin günler
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Tekin BingölAdalet Yürüyüşü
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otel odasında Alman tezgahı; Gezi parkına bildiri attı Otel odasında Alman tezgahı; Gezi parkına bildiri...
Erdoğan teşkilatı uyardı: Değişim zilleri çalıyor Erdoğan teşkilatı uyardı: Değişim zilleri çalıyor
Erdoğan; Aynı çetenin ayakçıları şimdi yollarda Erdoğan; Aynı çetenin ayakçıları şimdi yollarda
Akdeniz Kavruluyor; Akdeniz bölgesi 50 dereceyi gördü Akdeniz Kavruluyor; Akdeniz bölgesi 50 dereceyi gördü
Antalya ve Alanya'da korkutan yangın; Turistler de katıldı Antalya ve Alanya'da korkutan yangın; Turistler...
Suriyeli sapık, çocuk emziren kadınların videosunu çekmiş Suriyeli sapık, çocuk emziren kadınların videosunu...
Yukarı Çık

Otel odasında Alman tezgahı; Gezi parkına...
İstanbul Taksim'de Gezi Parkı'na bakan bir otelden oda kiralayan Alman vatandaşı, internet üzerinden...

Haberi Oku