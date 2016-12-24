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24 Aralık 2016 Cumartesi 15:34

CHP, MHP'ye yedek lastik dedi tartışmalar çıktı

Anayasa Komisyonu'nda Türkiye'yi sistem değişikliğine götüren maddeler görüşülürken tartışmalar kavganın eşiğine kadar geldi.

CHP, MHP'ye yedek lastik dedi tartışmalar çıktı
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CHP, MHP'ye yedek lastik dedi tartışmalar çıktı


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa değişikliğinin görüşüldüğü komisyon akşam saatlerinde sert tartışmalar yaşandı. CHP'li komisyon üyelerinin MHP'li milletvekillerine yönelik sözleri tartışmanın fitilini ateşledi.

TBMM Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı. AK Parti'nin maddelere geçilmesi önergesi tansiyonu yükseltti.

AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında oldukça sert tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

PET ŞİŞELER HAVADA UÇUŞTU

Yüksek sesli konuşmaların ve tartışmaların yaşandığı anlarda pet şişelerin uçuştuğu öğrenildi. CHP'li Engin Altay ve AK Partili Kemalettin Yılmaz arasında sert tartışmaların yaşandığı belirtildi.

AK Parti genelge üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve artık maddelere geçilmesi için yeterlilik önergesi verince, CHP'li vekiller buna tepki göstererek itiraz etti.

CHP'li Engin Altay, "Bu yaptığınız eşkıyalıktır" sözleriyle AK Parti'nin önergesine tepki gösterdi.

GÖRÜŞMELERE GEÇİLMESİ KABUL EDİLDİ

Anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi kabul edildi. AK Parti milletvekillerinin, geneli üzerindeki görüşmelerde yeterlilik önergesi vermesi üzerine teklifin maddelerine geçilmesi oylanarak, kabul edildi.
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