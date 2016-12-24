CHP, MHP'ye yedek lastik dedi tartışmalar çıktı

PET ŞİŞELER HAVADA UÇUŞTU

GÖRÜŞMELERE GEÇİLMESİ KABUL EDİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa değişikliğinin görüşüldüğü komisyon akşam saatlerinde sert tartışmalar yaşandı. CHP'li komisyon üyelerinin MHP'li milletvekillerine yönelik sözleri tartışmanın fitilini ateşledi.TBMM Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı. AK Parti'nin maddelere geçilmesi önergesi tansiyonu yükseltti.AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında oldukça sert tartışmalar yaşandığı öğrenildi.Yüksek sesli konuşmaların ve tartışmaların yaşandığı anlarda pet şişelerin uçuştuğu öğrenildi. CHP'li Engin Altay ve AK Partili Kemalettin Yılmaz arasında sert tartışmaların yaşandığı belirtildi.AK Parti genelge üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve artık maddelere geçilmesi için yeterlilik önergesi verince, CHP'li vekiller buna tepki göstererek itiraz etti.CHP'li Engin Altay, "Bu yaptığınız eşkıyalıktır" sözleriyle AK Parti'nin önergesine tepki gösterdi.Anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi kabul edildi. AK Parti milletvekillerinin, geneli üzerindeki görüşmelerde yeterlilik önergesi vermesi üzerine teklifin maddelerine geçilmesi oylanarak, kabul edildi.