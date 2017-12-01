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CHP o belgeleri basına dağıtıyor: Savcılığa da verilecek

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti grup toplantısında kamuoyu ile paylaştığı tartışmalara neden olan belgeler basına dağıtılıyor. CHP söz konusu belgeleri savcılığa teslim edeceğini duyurdu.

CHP o belgeleri basına dağıtıyor: Savcılığa da verilecek

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti grup toplantısında kamuoyu ile paylaştığı tartışmalara neden olan belgeler basına dağıtılıyor. CHP söz konusu belgeleri savcılığa teslim edeceğini duyurdu.

01 Aralık 2017 Cuma 11:44
CHP o belgeleri basına dağıtıyor: Savcılığa da verilecek

CHP o belgeleri basına dağıtıyor: Savcılığa da verilecek


CHP Sözcüsü Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgeleri basına dağıtıyor


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tezcan, söz konusu belgeleri toplantı sonrası basına dağıtacağını açıkladı. Tezcan, belgelerin orijinallerinin savcılığa da verileceğini söyledi

Tezcan'ın açıklamasından satır başları:

"BELGELERİN TAMAMINI SİZE DAĞITACAĞIM"

20 gün içerisinde bunlar arasında 15 milyon dolarlık bir para trafiği var. Şirketi kuruyorsun. 2.5 ay sonra devrediyorsun, 1 ay sonra bir para trafiği başlıyor, 15 milyon dolar para trafiği 20 gün içerisinde ödeniyor. Bize dediler ki, 'Bu belgeler sahte.'  Bunların tamamı orijinal belgeler. Bu orijinal belgelerin tamamını size dağıtacağım. Kamuoyu ile de paylaşacağız. Herkese yetecek zamanımız var. Herkese verecek zamanımız var. Para gidiyor yurt dışına sonra tekrar geliyor. Off shore adalarında iş tutmayı becerenler sahte işlerin nasıl yapacağını çok iyi bilir. Vereceğiz savcılığa orijinallerini onlar da baksınlar.

Dediler ki şirket satışı için. Nasıl bir şirket satışı. Kim söyledi? AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Biz sadece para gitti mi diye konuşurken para geldi diyor. Daha vahim. Hangi şirketi sattınız? Birinci soru. İkinci soru. Bu şirketin ortakları kim? Çıkarın kamuoyunun bilme hakkı var. Üçüncüsü, sermayesi ne kadar bu şirketin? Bu şirketin bilançosu ne? Varlıkları ne? 15 milyon edecek hangi varlığı var bu şirketin? Bunları kamuoyunun bilme hakkı var. Devir senetleri nerede? Devir senetleri üzerinden konuşalım.

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