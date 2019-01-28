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CHP PM toplantısı 18 saat sürdü; Adaylar açıklandı

CHP'de yerel seçimlerde YSK'ya bildirilecek belediye başkan adaylarını belirlemek için yapılan Parti Meclisi toplantısı sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in açıklandığı toplantı 18 saat sürdü.

CHP PM toplantısı 18 saat sürdü; Adaylar açıklandı

CHP'de yerel seçimlerde YSK'ya bildirilecek belediye başkan adaylarını belirlemek için yapılan Parti Meclisi toplantısı sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in açıklandığı toplantı 18 saat sürdü.

28 Ocak 2019 Pazartesi 06:35
CHP PM toplantısı 18 saat sürdü; Adaylar açıklandı

CHP PM toplantısı 18 saat sürdü; Adaylar açıklandı

Yerel seçimlerde CHP'nin adayları Ankara'da düzenlenen ve 18 saat süren PM toplantısını ardından açıklandı. İzmir ve İstanbul'da çok sayıda adayın belirlenmesinde il yönetimleri ile Genel Merkez adında çıkan kriz sabaha karşı çözüldü.


CHP'de adayları belirlemek için yapılan Parti Meclisi toplantısı sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in açıklandığı toplantı 18 saat sürdü. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP'li Seyit Torun, 145 belediye başkanını açıklarken; Kırklareli'nde Tuna Soykan, Hakkari'de Metin Koparan, Rize'de Ayhan Akyüz ve Zonguldak'ta da Şenol Şanal'ın aday olduğunu açıkladı...

CHP Parti Meclisinin (PM) yeni belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yaptığı toplantı sona erdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı 18 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, özellikle İstanbul ve İzmir ilçe adaylarının oylanmasında yaşanan tartışmalar nedeniyle Kılıçdaroğlu toplantıya üç kez ara verdi.

Gergin bir ortamda devam eden toplantıda söz alan üyeler, PM'ye sunulan bazı belediye başkan adaylarına itirazda bulundu. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifası da bazı PM üyelerinin parti yönetimine eleştirilerine yol açtı. AA'nın haberine göre; yaşanan tartışmalar üzerine bazı PM üyeleri "kapalı oylama" talebinde bulundu. Bu talep doğrultusunda çok sayıda ilçenin adayı "kapalı oylama" yöntemiyle belirlendi.

CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, bazı adaylarla ilgili yeniden değerlendirme talebinde bulunduğu, olumlu yanıt alamayınca toplantıyı terk ettiği öğrenildi.

PM'de bazı ilçe belediye başkan adayları çok az farkla kabul edilirken, oylamada, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın yeniden adaylık için gerekli oyu alamadığı ifade edildi.

GELECEK PM'DE DEĞERLENDİRİLDİ

CHP MYK listesinde İzmir Bayraklı adayı olarak geçen Cevat Durak ve Buca'da Aydoğan Hepdemirgil'in de Parti Meclisi'nden çıkamadığı belirtildi.

Şişli Belediye Başkan Adayı olarak CHP Merkez Yönetim Kurulundan (MYK) geçen Fidan Aslan Eroğlu isminin ise Parti Meclisinde geri çekildiği kaydedildi. Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül'ün partisinden istifası tartışmalara neden olmuştu.

PM'nin Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un adaylığına da onay vermediği ifade edildi. PM'nin onayından geçemeyen yerler, yeni yerlerle beraber gelecek Parti Meclisi toplantısında tekrar değerlendirilecek.


ARTİ SÖZCÜSÜ SEYİT TORUN'DAN AÇIKLAMA

18 saat süren Parti Meclisi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Seyit Torun, "İstanbul'da 30 ilçe adayımızı belirledik. Bu zamanda toplamda 842 belediye başkan adayını açıkladık. Parti Meclisimizi tüm çalışmamalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta kalan tüm belediye başkan adaylarımızı kamuoyuyla paylaşacağız.

Adaylarımız vatandaşlarımızla buluştukça görülüyor ki, artık birçok büyükşehirde, ilde, ilçede CHP'li belediyeleri göreceğiz. Biz adaylarımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Kendi yurttaşlarına hizmet etmek için heyecanla sahadalar. İnşallah 31 Mart akşamı birçok şehrimizi ilçemizi hizmet edecek olmanın gururunu yaşayacağız" dedi.

Torun'un yaptığı açıklamada açıkladığı belediye başkan adayları şöyle: 

CHP İSTANBUL ADAYLARI

ADALAR - Erdem Gül

ATAŞEHİR  - Battal İlgezdi

AVCILAR - Turan Hançerli

BAHÇELİEVLER - Mehmet Ali Özkan

BAKIRKÖY - Bülent Kerimoğlu

BAŞAKŞEHİR - Abdülhadi Akmugan

BAYRAMPAŞA - Remzi Albayrak

BEŞİKTAŞ - Rıza Akpolat

BEYKOZ - Coşkun Tosun

BÜYÜKÇEKMECE - Hasan Akgün

ÇATALCA - Cem Kara

ÇEKMEKÖY - Seyfettin Yıldırım

ESENYURT - Kemal Deniz Bozkurt

FATİH - Soner Özimer

GAZİOSMANPAŞA - Erkan Kaya

GÜNGÖREN - İsmet Yaşar

KADIKÖY - Şerdil Dara Odabaşı

KARTAL - Gökhan Yüksel

PENDİK - Mehmet Salih Usta

SANCAKTEPE - Özgen Nama

SİLİVRİ - Özcan Işıklar

SULTANBEYLİ - Ayhan Koç

SULTANGAZİ - Haluk Bozkurt

ŞİLE - Ali Secaattin Güney

ŞİŞLİ- Fidan Aslan Eroğlu

TUZLA - Salim Gürsoy

ÜMRANİYE - Caafer Aktürk

ÜSKÜDAR - Ahmet Kılıç

ZEYTİNBURNU - Adil Emecan

EYÜPSULTAN - Emel Bilenoğlu

SARIYER - Şükrü Genç

CHP İZMİR ADAYLARI

Balçova: Mehmet Ali Çalkaya

Bayındır: Ufuk Sesli

Bergama: İdris Yavuzyılmaz

Beydağ: Feridun Yılmazlar

Bornova: Mustafa İduğ

Buca: Aydoğan Hepdemirgil

Büyükşehir: Mustafa Tunç Soyer

Çeşme: M.Ekrem Oran

Çiğli: Selim Utku

Dikili: Adil Kırgöz

Foça: Fatih Gürbüz

Gaziemir: Halil Arda

Güzelbahçe: Özdem Mustafa İnce

Karabağlar: Muhittin Selvitopu

Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan

Karşıyaka: Cemil Tugay

Kemalpaşa: Rıdvan Karakayılı

Menderes: Mustafa Kayalar

Menemen: Serdar Aksoy

Narlıdere: Selim Utku Gümrükçü

Ödemiş: Mehmet Eriş

Seferihisar: Yelda Celiloğlu

Selçuk: Filiz Ceritoğlu Sengel

Torbalı: Ramazan İsmail Uygur

Urla: İbrahim Burak Oğuz

Bayraklı: Cevat Durak

Konak: Abdül Batur

Toplamda 145 belediye başkanımızın ismini açıkladık.

Kırklareli - Tuna Soykan
Hakkari - Metin Koparan 
Rize - Ayhan Akyüz
Zonguldak - Şenol Şanal

LİSTE 2

LİSTE 3

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Anahtar Kelimeler:
CHPnin AdaylarıChp
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