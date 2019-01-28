CHP PM toplantısı 18 saat sürdü; Adaylar açıklandı
Yerel seçimlerde CHP'nin adayları Ankara'da düzenlenen ve 18 saat süren PM toplantısını ardından açıklandı. İzmir ve İstanbul'da çok sayıda adayın belirlenmesinde il yönetimleri ile Genel Merkez adında çıkan kriz sabaha karşı çözüldü.
CHP'de adayları belirlemek için yapılan Parti Meclisi toplantısı sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in açıklandığı toplantı 18 saat sürdü. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP'li Seyit Torun, 145 belediye başkanını açıklarken; Kırklareli'nde Tuna Soykan, Hakkari'de Metin Koparan, Rize'de Ayhan Akyüz ve Zonguldak'ta da Şenol Şanal'ın aday olduğunu açıkladı...
CHP Parti Meclisinin (PM) yeni belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yaptığı toplantı sona erdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı 18 saat sürdü.
Edinilen bilgiye göre, özellikle İstanbul ve İzmir ilçe adaylarının oylanmasında yaşanan tartışmalar nedeniyle Kılıçdaroğlu toplantıya üç kez ara verdi.
Gergin bir ortamda devam eden toplantıda söz alan üyeler, PM'ye sunulan bazı belediye başkan adaylarına itirazda bulundu. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifası da bazı PM üyelerinin parti yönetimine eleştirilerine yol açtı. AA'nın haberine göre; yaşanan tartışmalar üzerine bazı PM üyeleri "kapalı oylama" talebinde bulundu. Bu talep doğrultusunda çok sayıda ilçenin adayı "kapalı oylama" yöntemiyle belirlendi.
CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, bazı adaylarla ilgili yeniden değerlendirme talebinde bulunduğu, olumlu yanıt alamayınca toplantıyı terk ettiği öğrenildi.
PM'de bazı ilçe belediye başkan adayları çok az farkla kabul edilirken, oylamada, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın yeniden adaylık için gerekli oyu alamadığı ifade edildi.
GELECEK PM'DE DEĞERLENDİRİLDİ
CHP MYK listesinde İzmir Bayraklı adayı olarak geçen Cevat Durak ve Buca'da Aydoğan Hepdemirgil'in de Parti Meclisi'nden çıkamadığı belirtildi.
Şişli Belediye Başkan Adayı olarak CHP Merkez Yönetim Kurulundan (MYK) geçen Fidan Aslan Eroğlu isminin ise Parti Meclisinde geri çekildiği kaydedildi. Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül'ün partisinden istifası tartışmalara neden olmuştu.
PM'nin Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un adaylığına da onay vermediği ifade edildi. PM'nin onayından geçemeyen yerler, yeni yerlerle beraber gelecek Parti Meclisi toplantısında tekrar değerlendirilecek.
ARTİ SÖZCÜSÜ SEYİT TORUN'DAN AÇIKLAMA
18 saat süren Parti Meclisi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Seyit Torun, "İstanbul'da 30 ilçe adayımızı belirledik. Bu zamanda toplamda 842 belediye başkan adayını açıkladık. Parti Meclisimizi tüm çalışmamalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta kalan tüm belediye başkan adaylarımızı kamuoyuyla paylaşacağız.
Adaylarımız vatandaşlarımızla buluştukça görülüyor ki, artık birçok büyükşehirde, ilde, ilçede CHP'li belediyeleri göreceğiz. Biz adaylarımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Kendi yurttaşlarına hizmet etmek için heyecanla sahadalar. İnşallah 31 Mart akşamı birçok şehrimizi ilçemizi hizmet edecek olmanın gururunu yaşayacağız" dedi.
Torun'un yaptığı açıklamada açıkladığı belediye başkan adayları şöyle:
CHP İSTANBUL ADAYLARI
ADALAR - Erdem Gül
ATAŞEHİR - Battal İlgezdi
AVCILAR - Turan Hançerli
BAHÇELİEVLER - Mehmet Ali Özkan
BAKIRKÖY - Bülent Kerimoğlu
BAŞAKŞEHİR - Abdülhadi Akmugan
BAYRAMPAŞA - Remzi Albayrak
BEŞİKTAŞ - Rıza Akpolat
BEYKOZ - Coşkun Tosun
BÜYÜKÇEKMECE - Hasan Akgün
ÇATALCA - Cem Kara
ÇEKMEKÖY - Seyfettin Yıldırım
ESENYURT - Kemal Deniz Bozkurt
FATİH - Soner Özimer
GAZİOSMANPAŞA - Erkan Kaya
GÜNGÖREN - İsmet Yaşar
KADIKÖY - Şerdil Dara Odabaşı
KARTAL - Gökhan Yüksel
PENDİK - Mehmet Salih Usta
SANCAKTEPE - Özgen Nama
SİLİVRİ - Özcan Işıklar
SULTANBEYLİ - Ayhan Koç
SULTANGAZİ - Haluk Bozkurt
ŞİLE - Ali Secaattin Güney
ŞİŞLİ- Fidan Aslan Eroğlu
TUZLA - Salim Gürsoy
ÜMRANİYE - Caafer Aktürk
ÜSKÜDAR - Ahmet Kılıç
ZEYTİNBURNU - Adil Emecan
EYÜPSULTAN - Emel Bilenoğlu
SARIYER - Şükrü Genç
CHP İZMİR ADAYLARI
Balçova: Mehmet Ali Çalkaya
Bayındır: Ufuk Sesli
Bergama: İdris Yavuzyılmaz
Beydağ: Feridun Yılmazlar
Bornova: Mustafa İduğ
Buca: Aydoğan Hepdemirgil
Büyükşehir: Mustafa Tunç Soyer
Çeşme: M.Ekrem Oran
Çiğli: Selim Utku
Dikili: Adil Kırgöz
Foça: Fatih Gürbüz
Gaziemir: Halil Arda
Güzelbahçe: Özdem Mustafa İnce
Karabağlar: Muhittin Selvitopu
Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan
Karşıyaka: Cemil Tugay
Kemalpaşa: Rıdvan Karakayılı
Menderes: Mustafa Kayalar
Menemen: Serdar Aksoy
Narlıdere: Selim Utku Gümrükçü
Ödemiş: Mehmet Eriş
Seferihisar: Yelda Celiloğlu
Selçuk: Filiz Ceritoğlu Sengel
Torbalı: Ramazan İsmail Uygur
Urla: İbrahim Burak Oğuz
Bayraklı: Cevat Durak
Konak: Abdül Batur
Toplamda 145 belediye başkanımızın ismini açıkladık.
Kırklareli - Tuna Soykan
Hakkari - Metin Koparan
Rize - Ayhan Akyüz
Zonguldak - Şenol Şanal
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