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Çift katlı otobüste gazeteciye cinsel taciz

İstanbul'da yabancıların adının karıştığı cinsel saldırıya bir yenisi daha eklendi. Üstelik kurban bu kez genç bir meslektaşımız..

Çift katlı otobüste gazeteciye cinsel taciz

İstanbul'da yabancıların adının karıştığı cinsel saldırıya bir yenisi daha eklendi. Üstelik kurban bu kez genç bir meslektaşımız..

05 Nisan 2019 Cuma 11:13
Çift katlı otobüste gazeteciye cinsel taciz

Çift katlı otobüste gazeteciye cinsel taciz


Kadınlara, genç kızlara, çocuklara yönelik tacizler, artırılan cezalara, alınan tüm önlemlere rağmen durdurulamıyor. 3 milyondan fazla yabancının yaşadığı İstanbul'da ise, durum daha kötü. İstanbul'da taciz alçaklığının son kurbanı, haberturk.com'un editör olarak çalışan meslektaşımız Ayla Öztürk oldu. Haberturk.com'da bugün yer alan habere göre iğrenç salıdır çift katlı otobüste yaşandı. İş yerine ulaşmak için dün Beylikdüzü'nden bindiği çift katlı otobüste İran uyruklu Arsalan A.'nın (32) tacizine uğrayan Öztürk ile otobüste bulunan bir kadının olağanüstü çabasıyla tacizci, otobüsten kaçmaya fırsat bulamadı. Otobüs şoförünün kapıları kapatmasının ardından ise Arsalan A., kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu polisi tarafından gözaltına alındı.


UYURKEN TACİZDE BULUNDU

İğrenç taciz adım adım şöyle gelişti: Dün saat 16.50 sıralarında arkadaşımız Ayla Öztürk mesaisine gelmek üzere Beylikdüzü'nden 145T kod nolu D126 kapı numaralı çift katlı otobüse bindi.
Otobüsün üst katında cam kenarında boş bir koltuğa oturdu. Yolda bir ara gözleri kapandı. Otobüs Tarlabaşı Bulvarı üzerine geldiğinde hemen arkasındaki koltukta oturan İran uyruklu Arsalan A.'nın tacizini fark etti.

OTOBÜSÜN KAPILARI KAPANDI

Gözlerini açtığında Arsalan A.'nın cam kenarındaki elini gören Ayla, bağırmaya başladı. Tacizci ise bu sırada telaşlanıp otobüsten inmeye çalıştı. Tacizcinin arkasından otobüsün üst katından alt katına inen Ayla Öztürk'ün, "Sakın kapıları açmayın, beni taciz etti" feryadının ardındansa otobüs şoförü aracın kapılarını kapattı.

BEYOĞLU POLİSİ GÖZALTINA ALDI

Bu sırada otobüsten inmek için büyük çaba sarf eden tacizci, başka bir kadın tarafından darp edilme pahasına cesaretle engellendi. Otobüs Tarlabaşı'nda polisin uygulama yaptığı noktaya ulaştığında ise Beyoğlu polisi olaya el koydu ve tacizci Arsalan A.'yı gözaltına alarak, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürdü. Tacizcinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
 

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Taciz
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