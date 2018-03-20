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Çiftlik Bank skandalında 4 kişi daha tutuklandı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Çanakkale, Bursa ve Manisa illerinde yakalanarak Sakarya'ya getirilen 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Çiftlik Bank skandalında 4 kişi daha tutuklandı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Çanakkale, Bursa ve Manisa illerinde yakalanarak Sakarya'ya getirilen 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

20 Mart 2018 Salı 02:28
Çiftlik Bank skandalında 4 kişi daha tutuklandı

Çiftlik Bank skandalında 4 kişi daha tutuklandı

Türkiye'den topladığı 511 milyon lirayla Latin Amerika ülkesi Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın ve Çiftlik Bank hakkında yürütülen soruşturmada 4 kişi daha yakalanarak tutuklandı. 
Edinilen son bilgiye göre, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Bursa, Çanakkale ve Manisa'da gözaltına alınarak Sakarya'ya getirilen 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ü.G, S.A, S.A.E. ve E.T. savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili Kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" yönündeki şikayeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak (35), şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın ve H.T. tutuklanmıştı. İstanbul'da 7, Bursa'da 6, Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Malatya'da birer kişi olmak üzere 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ekiplerce 7 ilde 19 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Bursa'da 2, Manisa ve Çanakkale'de gözaltına alınan birer şüpheli Sakarya'ya getirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet AydınÇiftlik Bank
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