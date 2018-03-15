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Çiftlik Bank'ta son durum; Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal tutuklandı

Çiftlik Bank dolandırıcılık olayının baş aktörü Mehmet Aydın yurt dışına kapağı atarken, boşanma davası açan 23 yaşındaki eşi Sıla Soysal Aydın savcılığa teslim oldu. Sıla soysal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiftlik Bank'ta son durum; Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal tutuklandı

Çiftlik Bank dolandırıcılık olayının baş aktörü Mehmet Aydın yurt dışına kapağı atarken, boşanma davası açan 23 yaşındaki eşi Sıla Soysal Aydın savcılığa teslim oldu. Sıla soysal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 Mart 2018 Perşembe 01:25
Çiftlik Bank'ta son durum; Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal tutuklandı

Çiftlik Bank'ta son durum; Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal tutuklandı


Türkiye'yi ayağa kaldıran Çiftlik Bank dolandırıcılık olayında son gelişmeler... Şirketin kurucusu Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçtığı kesinleşirken, hakkında boşanma davası açan eşi Sıla Soysal Aydın savcılığa gelerek teslim oldu. Sıla Soysal Aydın nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla hakkında çıkan gözaltı kararı uyarınca geldiği Geyve Cumhuriyet Savcılığı'nda alınan ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Daha önce gözaltına alınan şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak da tutulandı. 511 milyon liralık vurgunda kullanılan ödeme yöntemleri ise MASAK tarafından soruşturma konusu haline geldi.


EŞİ "BENİM DOLANDIRICILIKTAN GEÇ HABERİM OLDU" DEMİŞTİ

Sosyal medya üstünden mağdurların telefonla görüştüğü Sıla Aydın Mehmet Aydın'ın gerçek yüzünü gördükten sonra ilişkisini bitirdiğini ve boşanma süreci başlattığını söylemişti. Mağdurlara ve adelete tüm bildiklerini anlatacağını söyleyen Sıla Soysal Aydın hakkında çıkarılan gözaltı kararından ise haberinin olmadığını ifade etmişti. 
Çiftlik Bank mağdurlarının sayısının çığ gibi artmasının ardından şirketin genel merkezine de operasyon düzenlendi. Kayyum atanması beklenen Çiftlik Bank çalışanları ise dün sabah erken saatlerde geldikleri şirket genel merkezinde çok sayıda polis ekibi ile karşılaştı..


SORUŞTURMAYI GEYVE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI YÜRÜTÜYOR

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çiftlik Bank'ın yönetim kurulu üyelerinden Cemal Çolak'ın (35) İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan ikametine operasyon düzenlenerek gözaltına alınmıştı.

Çolak, Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ki ifadesinde, kendisinin güvenlik görevlisi olduğunu ve daha sonrasında ise bilgisi dışında şirket müdürü yapıldığını söyledi. Çiftlik Bank ile yaşanan sıkıntılar sonrasında durumdan şüphelenerek sözde müdürlükten istifa ettiğini de ifade eden Çolak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde, Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki, Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisinde, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile arama yapılarak, evraklara el konulmuştu.

TABELA İNDİRİLDİ, KAYYUM ATANACAĞI ÖĞRENİLDİ

Çiftlik Bank'ın Bursa'nın İnegöl ilçesindeki çiftliğinde iki gece önce yaşanan gerginliğin ardından güvenlik tedbirleri artırılırken, yönetime kayyum atanacağı öğrenildi. Jandarma özel harekât (JÖH) ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince güvenliği sağlanan Sungurpaşa Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan tesisinde, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri tarafından hasar tespiti yapıldı, hayvanlar sağlık kontrolünden geçirildi.

Bakanlığın bütün Türkiye'de olduğu gibi İnegöl'deki Çiftlik Bank büyükbaş tesisine el koymasının ardından Çiftlik Bank tabelaları söküldü. Çiftlik Bank tesislerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki başsavcılıklarca adli çalışmalar yapılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türkiye'deki tüm tesislere kayyum tayin edileceği öğrenildi.

ÇİFTLİK BANK SAHİBİNİN 20 YAŞINDAKİ EŞİ TESLİM OLDU

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında kayıplara karışan şirket sahibi Mehmet Aydın'ın, 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek teslim oldu.

Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Çolak'ın ikametine yapılan operasyon sonucu yakalanarak adliyeye sevk edilmesinin ardından, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile birlikte şirket yönetiminde ismi geçen 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın'ın da avukatı ile birlikte Geyve Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim olduğu öğrenildi. Sıla Aydın, çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

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