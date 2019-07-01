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Çimleri sulayan belediye personeline saldırdı

Yaz sıcaklarında yol boylarında yarı çıplak yatan vatandaş, çimleri sulayan belediye sulama görevlilerine kendini kasten ıslattığını öne sürerek saldırdı..

Çimleri sulayan belediye personeline saldırdı

Yaz sıcaklarında yol boylarında yarı çıplak yatan vatandaş, çimleri sulayan belediye sulama görevlilerine kendini kasten ıslattığını öne sürerek saldırdı..

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:24
Çimleri sulayan belediye personeline saldırdı

Çimleri sulayan belediye personeline saldırdı


İstanbul'da yol kenarlarındaki çimleri tankerlerle sulayan belediye ekibi saldırıya uğradı. Çimlerin üstünde çalılıkların arasında yarı çıplak uyurken tankerden tutulan hortumla panikleyen vatandaş 'Kasten üstünün ıslatıldığını' öne sürerek görvelilere saldırdı.

Bahçelievler’de belediyeye ait su tankeriyle çimleri sulayan belediye çalışanı, çimlerde yatan kişi tarafından saldırıya uğradı.

Akıllara durgunluk veren kavga Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Bahçelievler Belediyesine ait su tankeri, cadde üzerinde sulama çalışması yapmaya başladı. Belediye çalışanı sulama esnasında çimlerde yatan kişiyi fark etmeden, sulama çalışmasına devam etti. O esnada çimlerde yatan bir kişi yattığı yerden kalkarak belediye çalışanının üzerine yürüdü.

'SEN BENİ NASIL ISLATIRSIN'

Çimlerde yatan kişi yattığı esnada ıslanınca aniden ayağa kalkarak sulama yapan belediye çalışanın üzerine yürüdü. "Sen beni nasıl ıslatırsın" diyerek belediye çalışanını saldırdı. İşçiyi darp ederek yere düşüren kişiyi çevrede bulunan vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yarı çıplak halde sakinleştirilmeye çalışan kişi belediye çalışanları için "İkisinden de şikayetçiyim" diyerek bağırmaya başladı. Sokakta yaşanan hareketlilik vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, bir süre sokak üzerinde bağıran kişi kendisini sakinleştirmeye çalışan bir vatandaşa "Sen karışma" diyerek tekme attı.

Önceki akşam yaşanan ve kısa bir süre hareketliliğin yaşandığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, yerde yatan kişinin ayağa kalkarak belediye çalışanlarının üzerine yürüdüğü görülüyor. Vatandaşların

Anahtar Kelimeler:
çim SulamaBahçelievlerşirinevler
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