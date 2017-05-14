Çin'de kritik görüşme; Türkiye, Rusya Çin arasında yeni dönem

DÜNYA NÜFUSUNUN YARISINDAN FAZLASI BU ALANDA

“YENİ İPEK YOLU KITALARI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK”

“ORTAK FİNANSMAN MEKANİZMALARI HAYATA GEÇİRİLMELİ”

“TÜRKİYE, ÖZEL KONUMUYLA İPEK YOLU COĞRAFYASININ ÖNDE GELEN ÜLKELERİNDEN BİRİSİ”

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ ULAŞIM PROJELERİ

Çin'de düzenlenen uluslararası toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşanan savaşın bölgeyi büyük bir kaosun eşiğine getirdiğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ayrı ayrı görüştü..“Önümüzde barışa ve istikrara hizmet edecek bir kazan-kazan projesinin bulunduğuna inanıyorum. Dolayısıyla Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu girişimi, her türlü takdirin üstündedir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok geniş bir coğrafyada hayata geçirilen bu girişimin, ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda birbiriyle bağlantılı yepyeni bir sistemin tesisi anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu ve: “Bu projenin sürdürülebilir büyüme ve kalkınma vasıtasıyla vatandaşlarımızın hayat standartlarında gerçekleştireceği artış, hepimizin ortak başarısı olacaktır” ifadelerine yer verdi.Herkes için fayda sağlayacak bu iş birliği modelinin başarılı olacağını düşündüğünü sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını “Özellikle dünyada gelişmekte olan teröre karşı bu girişim, terörü adeta yerle yeksan edecek bir girişim olacaktır. Herkes için fayda sağlayacak bu iş birliği modelinin başarılı olacağını düşünüyorum. Türkiye olarak bunun için her türü desteği vermeye hazırız” diyerek tamamladı., yaptığı açıklamada Çin'de düzenlenen "Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu" için Pekin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayak üstü kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada "Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın zamanda gerçekleşen Soçi görüşmesinin devamı niteliğinde ayak üstü bir görüşme gerçekleştirdi" dedi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı'nın Özbekistan ve Kırgızistan liderleri ile de ayak üstü birer görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.Açılış konuşmasında ardı ardına kürsüye çıkan Erdoğan ve Putin aile resminde de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in biri sağında biri solunda olacak şekilde resim karesinin tam ortasında yer almaları dikkatlerden kaçmadı.Pekin’de düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya genelinde 60'dan fazla ülkeyi kapsayan Yeni İpek Yolu girişimi, yaklaşık 40 milyon kilometre karelik bir alanı ve dünya nüfusunun 4,5 milyarını ifade eden çok önemli bir proje. İkili, çok taraflı ve bölgesel iş birliklerinden istifade edecek bu girişimin, ‘kazan-kazan’ anlayışıyla hayata geçirilmesi büyük önem arz ediyor. Siyasi ve ekonomik alanda birbiriyle uyumlu bir sistemin tesisi, bölgemizde istikrar ve refah temelli yeni bir dönemin de kapılarını aralayacaktır” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu’nun açılış törenine katıldı. ‘Modern İpek yolu’ olarak da adlandırılan kuşak güzergâhındaki 29 ülkenin devlet ve hükûmet başkanının hazır bulunduğu açılış töreni, Pekin Olimpiyat Merkezinde yer alan Çin Ulusal Kongre Merkezinde gerçekleşti.Katılımcı ülke liderlerinin aile fotoğrafının çekiminin ardından açılış oturumuna geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış oturumunda bir konuşma yaptı.‘Yeni İpek Yolu’ olarak da adlandırılan bu girişimin Asya'yı, Avrupa'yı, Afrika'yı ve hatta Güney Amerika'yı birbirine bağlama hedefiyle geleceğe damga vuracağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuşak ve Yol güzergâhındaki ülkelerin altyapı planlarının ve teknik standartlarının yükseltilmesinin, kıtalararası ölçekte özellikle kara, deniz ve hava yolu koridorlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.Projenin başarısının, güzergâh ülkelerinin ticareti kolaylaştırmalarına, gümrük alanında iş birliğine gitmelerine, tarife dışı engelleri kaldırmalarına ve yatırımları teşvik etmelerine bağlı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İpek Yolu fonu yanında güzergâh ülkelerinin millî fonlarının devreye alınmasının, projenin finansal entegrasyonunu derinleştireceğini söyledi.Hükûmetler arası iş birliğinin teşvik edilmesinin, siyasi alanda da güçlü bir dayanışma ikliminin yeşermesine imkân tanıyacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm, bilim, teknoloji ve medya alanlarında kapsamlı kültürel iş birliğine gidilmesinin, öğrenci ve personel değişiminin yaygınlaştırılmasının hedefe ulaşılmasına hizmet edeceğini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Dünya genelinde 60'dan fazla ülkeyi kapsayan Yeni İpek Yolu girişimi yaklaşık 40 milyon kilometre karelik bir alanı ve dünya nüfusunun 4,5 milyarını ifade eden çok önemli bir proje. İkili, çok taraflı ve bölgesel iş birliklerinden istifade edecek bu girişimin, ‘kazan-kazan’ anlayışıyla hayata geçirilmesi büyük önem arz ediyor. Siyasi ve ekonomik alanda birbiriyle uyumlu bir sistemin tesisi, bölgemizde istikrar ve refah temelli yeni bir dönemin de kapılarını aralayacaktır. Hızlı kalkınmakta olan Asya'nın büyüme, yoksullukla mücadele, iklim değişikliğine karşı gereken tedbirleri almak gibi konular için 2030 yılına kadar yılda ortalama 1,7 trilyon dolar yatırıma ihtiyaç duyduğu hesaplanıyor. Bu boyutta bir çalışma, rekabetten ziyade iş birliği anlayışıyla hareket edilmesini gerektiriyor.”Türkiye’nin de kurucuları arasında bulunduğu Asya Altyapı Yatırım Bankası’nda Türkiye olarak 2,6 milyar dolar sermayeye katkı payı ve yüzde 2,48 oy hakkı ile yer aldıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amacımız hepimizin ihtiyaç duyduğu kalkınma hamlelerini yapabilmek için ortak finansman mekanizmalarının hayata geçirilmesidir” dedi.Asya ile Avrupa arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin hızla geliştiği ve derinleştiği bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya ekonomisinin ağırlık merkezinin hızla doğuya doğru kaydığını, sadece Avrupa ile Çin arasındaki ticaret hacminin 600 milyar dolara ulaşmasının dahi, bu değerlendirmeyi teyit ettiğini kaydetti.Asya ve Avrupa'nın kesişme noktasında bulunan Türkiye'nin, özel coğrafi konumuyla İpek Yolu coğrafyasının önde gelen ülkelerinden birisi olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çin'in, İpek Yolu ekonomik koridoru girişimi, ülkemizin Avrupa'nın Anadolu üzerinden Orta Asya’ya ve oradan da Çin’e bağlanmasını hedefleyen ‘Orta Koridor’ projesiyle bütünleşiyor. Bilindiği gibi Orta Koridor, Türkiye’den Gürcistan ve Azerbaycan’a yönelen oradan Hazar denizini aşarak, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan’ı geçen, Afganistan ve Pakistan’ı da kapsayacak şekilde Çin'de nihayet bulan bir ticaret yolu projesidir. Biz bu çerçevede Çin'le ve diğer güzergâh ülkeleriyle birlikte hareket etmek istiyoruz. 2015 yılındaki G20 Antalya zirvesi sırasında Çin ile imzaladığımız mutabakat zaptı, ülkelerimiz arasındaki ikili iş birliği açısından önemli bir adım olmuştur. Kuşak ve Yol'un ana ve tamamlayıcı unsurlarından biri olmasını hedeflediğimiz Ortak Koridoru, ülkemizde ve bölgemizde yürüttüğümüz çeşitli projelerle hayata geçirme yolunda ilerliyoruz.”Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin birkaç ayda faaliyete geçmesiyle Orta Koridorun önemli bir ayağının tamamlanmış olacağına işaret ederek, “Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmaray, 26 Ağustos 2016'da hizmete giren Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 20 Aralık 2016'da açılan Avrasya Tüneli ile İstanbul'da inşası süren yeni havalimanı ve inşasına başlanan Çanakkale Köprüsü, projenin ulaşım altyapısı bakımından çok önemli diğer adımlarıdır” diye ekledi.Zonguldak Filyos, İzmir Çandarlı ve Mersin limanlarının inşasının da projenin deniz ayağını oluşturan önemli çalışmalar arasında yer aldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’yi bir uçtan diğer uca kat eden Edirne-Kars Hızlı Tren Demiryolu Projesi, yine ülkemiz tarafından ortaya konulan önemli projedir. Bu tarihî projeyi, Çinlilerle birlikte gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyorum” şeklinde konuştu.