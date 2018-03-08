Cinderesi kontrol altında; Sokak çatışmaları sürüyor



Terör örgütü PKK'nın Afrin'den sonra en büyük kalesi olarak gördüğü Raco'nun ardından Cinderesi'de kontrol altına alındı. Halen kent içindeki sokak çatışmaları devam ederken teröristlerin kaçış ve ikmal yolları da kesildi.



Afrin'e doğru karadan ilerleyiş devam ederken, harekatın en kritik bölümlerinden birinde ise sona yaklaşıldı. Örgütün büyük yığınak yaptığı Cinderesi kontrol altına alındı. TSK ve ÖSO güçleri sokak aralarında çıkan çatışmaların ardından ev ev arama yaparak ilerliyor.

157 BÖLGE KONTROL ALTINA ALINDI

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 157 bölgeyi kontrol altına aldı.

48. GÜNDE 3089 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin kırsalında terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 48. gün... TSK ve ÖSO birliklerinin ilerleyişi tüm hızıyla sürüyor. Afrin Harekatı'nda 3089 terörist etkisiz hale getirildi. Raco beldesinde hakimiyet sağlanmasının ardından operasyonlar Cinderes beldesinde yoğunlaşmıştı.

CİNDERESİ KONTROL ALTINA ALINDI

TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderesi'nin kontrol altına alındığını bildirdi.

Cinderesi'nin düştüğüne yönelik ilk haber Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın sosyal medya hesabından geldi. Bu arada bölgede verdiği haberlerle tanınan HaberTürk Gazetesi yazarı Çetiner Çetin de evlerde yapılan arama tarama faaliyetlerinin başladığını söyledi.



BELDE MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ, ŞİDDETLİ ÇATIŞMA YAŞANIYOR

Güvenlik ve terör uzmanısosyal medya hesabından Cinderesi'nde dalgalanan Türk bayrağının videosunu paylaşırken, Reyhanlı Belediyesi vatandaşlara TSK'nın Cinderesi'ne girdiğini hoparlöründen duyurdu.

TSK ve ÖSO, Afrin'in Cinderesi belde merkezini ele geçirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Cinderes belde merkezine girdikten sonra terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ mensupları arasında şiddetli sokak çatışmaları yaşanıyor.

TSK ve ÖSO'nun dün belde merkezine hakim Cinderes Tepesi'ni almasının ardından hava harekatı hız kazanmıştı.

AA'nın aktardığına göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Cinderesi belde merkezine girdikten sonra, bölgeyi tümüyle ele geçirmek için YPG/PKK-DEAŞ terör örgütü ile sıcak çatışmaya girdi.

TSK ve ÖSO'nun teröristlerle sokak çatışmaları yoğunlaşırken, kaçmaya çalışan teröristler TSK'ya ait silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef alınıyor.

AA, önceki gün Cinderesi belde merkezini havadan görüntülemişti. Belde merkezinin büyük ölçüde boşaltılmış olduğu dikkati çekmişti. PYD/PKK'nın belde sakinlerini canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin merkeze göç ettirdiği biliniyor.

Afrin, bir ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderesi, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

PYD/PKK, harekat sinyallerini aldığı dönemde tüm yığınak ve savunma hatlarını ağırlıklı olarak Afrin ilçe merkezinde oluşturmuştu. Beldelerdeki sivilleri de canlı kalkan yapabilmek için ilçe merkezine taşımıştı.

RACO KIRSALINDAKİ CEZAEVİNİN KONTROLÜ TSK'DA

DHA'nın aktardığına göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO mensupları Afrin'e bağlı Raco kırsalındaki cezaevinin kontrolünü ele geçirdi.