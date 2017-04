Çinli işadamından 2 KM için 280 TL taksi parası almışlar

İstanbullu taksicilerin müşteri kazıklamaktaki çirkin şöhreti sonunda Çin Seddi'ni bile aştı. Çinli bir işadamı, Dünya Ticaret Merkezi'ndeki bir fuara gitmek üzere bindiği taksinin şoförüne verdiği 100 dolar üstü olarak 85 lira aldığını söylediİstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 2 kilometre uzaklıktaki Dünya Ticaret Merkezi'ne gitmek üzere havalimanı dışında çalışan bir taksiye binen Çinli işadamı Shengfu Hua, kendisinden 280 TL ücret alındığını iddia etti. Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, duraklar haricinde taksiye binilmemesini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelecek yıl getireceğini bir uygulama sayesinde böyle araçların trafikten men edileceğini söyledi.Çin Halk Cumhuriyeti'nde araçlar için klima yedek parça malzemesi üreten bir şirketin sahibi olan Shengfu Hua geçtiğimiz cumartesi günü Moskova'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelişinde bindiği havalimanı dışında çalışan taksinin 2 kilometrelik yol için 280 lira alındığını iddia etti. Çinli işadamı, Dünya Ticaret Merkezi'ndeki bir fuara gitmek üzere bindiği taksinin şoförüne verdiği 100 dolar üstü olarak 85 lira aldığını söyledi.Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Hua ile iş yapan Ahmet Koyuncu, "Çinli arkadaşımız, kağıtta yazılı olarak gideceği yerin adresini şoföre gösteriyor. Zaten Türkçe bilmiyor. Çinli arkadaşım önce çıkarıp 5 dolar veriyor o da olmaz gibi konuşuyor. 100 dolar veriyor. Taksici de 85 TL üzerine para veriyor. Dolandırıldığını anlıyor ve taksinin plakasını çekiyor" dedi.Aracın sahibini bulduklarını ve kişinin aracı kiraya verdiğini öğrendiklerini ifade eden Koyuncu, araç sahibinin şoförle konuştuğunu, şoförün 100 liranın üstü olarak 85 lira geri verdiğini söylediğini öne sürdüğünü aktardı. Koyuncu, "Şoför, Çinli misafirin üzerinde Türk Lirası olmadığını söylemimize rağmen kabul etmemiş, 'parayı verirken benim yanımda mıydın' demiş. Olayı inkar etmiş" dedi.Taksiciden kendisinden aldığı fazla parayı iade etmesini ve özür beklediğini dile getiren Shengfu Hua da "Bu dünyanın her yerinde olabilir. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Kendisinin parayı iade etmesini ve benden özür dilemesini bekliyorum. Türk halkı ile ilgili düşüncelerim de değişmedi" şeklinde konuştu."Sözkonusu taksi havalimanında görevli değil. İstanbul'da 200 ile 250 araç var böyle. Taksi plakasıyla çalışıp turist kovalıyorlar. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Sultanahmet'te çalışır bunlar. 30 ile 50 liralık yere gitmezler. Mutlaka turist peşindedir. Geçenlerde de böyle bir olay oldu" dedi.Durak haricinde araçlara binilmemesi gerektiğini ifade eden Can, "Havalimanı taksilerinde böyle bir şeyle karşılaşılması mümkün değil. Burada kameralar var. Ruhsat bile alamaz" diye konuştu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir uygulama getireceğini ve bu uygulama sayesinde böyle araçların trafikten men olacağını vurgulayan Fahrettin Can, "5 sefer buna benzer suç işleyen araçlar trafikten men edilecek. Bu uygulama seneye gelecek" dedi.