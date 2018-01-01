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Cinsel organını ısırınca karakolluk oldular

 Olay Adana'da yaşandı.

Cinsel organını ısırınca karakolluk oldular

 Olay Adana'da yaşandı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:04
Cinsel organını ısırınca karakolluk oldular

Cinsel organını ısırınca karakolluk oldular

   Olay Adana'da yaşandı.Adana'da eskortluk yapan 28 yaşındaki Müge U., 200 lira karşılığında ilişkiye girdiği 26 yaşındaki M. A.'yı penisden ısırarak yaraladı.Fuhuş yapmaktan çok sayıda kaydı olduğu iddia edilen 'Masal' ve 'Rüya' takma adlı Müge U., internet üzerinden 200 liraya anlaştığı M.A.'nın evine gitti. Müge U. cinsel ilişki sırasında M. A.'nın penisini ısırdı. Cinsel organı kanayan adam, Müge U.'yu dövdü. Aldığı yumruk darbeleriyle gözü ve vücudunda morluklar oluşan Müge U., karakola giderek şikayette bulundu.Polis, Müge A.'nın ifadesini aldıktan sonra, Adli Tıp Birimi'ne götürerek 'Darp raporu' aldı. M. A. olaydan kısa süre sonra yakalandı. Çıkan kavgada kendisinin de yaralandığı söyleyen M.A., karakola götürüldü.Burada ifadeleri alınan M. A. ve Müge U., daha sonra birbirlerinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

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Son Güncelleme: 01.01.2018 11:08
Anahtar Kelimeler:
ı ısırıncaCinsel Organı
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