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Çobanın dağda bulduğu cisimler 85 milyon yıllık fosil çıktı

Dağda koyunlarını otlatırken gördüğü dev misket görünümlü kaya parçalarını araştıran meraklı çoban 85 milyon yıllık deniz kestaneleri olduğunu öğrenince şaşkına döndü.

Çobanın dağda bulduğu cisimler 85 milyon yıllık fosil çıktı

Dağda koyunlarını otlatırken gördüğü dev misket görünümlü kaya parçalarını araştıran meraklı çoban 85 milyon yıllık deniz kestaneleri olduğunu öğrenince şaşkına döndü.

24 Mayıs 2019 Cuma 15:28
Çobanın dağda bulduğu cisimler 85 milyon yıllık fosil çıktı

Çobanın dağda bulduğu cisimler 85 milyon yıllık fosil çıktı


Gerger ilçesine bağlı Görgenli köyü dağlarında koyunlarını otlatan Turan Cingöz adlı vatandaşın bulduğu dev misket görünümlü kayaların nadiren rastlanan fosiller olduğu ortaya çıktı..

Hayvan otlatırken gördüğü cisimlerin fotoğraflarını çeken ve bunları sosyal medyada paylaşan vatandaşın merakı 85 milyon yıllık gizemin çözülmesini sağladı. Vatandaşın fotoğrafını çektiği taş görünümlü cisimlerin deniz kestanesi fosili olduğu bildirildi

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Görgenli köyü kırsalında hayvanlarını otlatan Turan Cingöz, dağda yumurta büyüklüğünde kaya parçalarına rastladı. Kayaçların (Kay görünümlü sert cisim) şekillerini ilginç bulan Çingöz bulduğu taşların fotoğrafını çekerek, sosyal medya hesabından paylaştı.


Doğada çekilmiş fotoğrafları gören Adıyaman Müze Müdürlüğü çalışanları Cingöz ile irtibata geçerek kayaçların bulunduğu yerde inceleme yaptı.

Müze çalışanları, kayaçların aslında 85 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen denizkestanesi fosili olduğunu belirledi.

Müze müdürü Mehmet Alkan, "Bulunan fosillerin yaklaşık 85 milyon yıl öncesine ait denizkestanesi fosili olduğunu düşünüyoruz. Kretase dönemine ait olduğunu düşündüğümüz fosiller üzerindeki incelemelerimiz devam ediyor" dedi.

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Son Güncelleme: 24.05.2019 15:36
Anahtar Kelimeler:
Denizkestanesi FosiliGörgenliDeniz KestanesiGergerAdıyamanFosil
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