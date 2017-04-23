Çocuklar Sarıyer'de 23 Nisan'da "barış" diledi

İstanbullular Life Park’a akın etti

“Barış çığlığımızı yedi düvel duysun”

Cem Belevi ile eğlence doruğa ulaştı

SARIYER BELEDİYESİ 2.ULUSLARARASI ÇOCUK MECLİSİ BİLDİRGESİ

tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri, muhteşem bir finalle son buldu. Minikler barış mesajlarını Sarıyer’den tüm dünyaya haykırdı.23 Nisan programı kapsamında farklı ülkelerden ve illerden gelen misafirleri 6 gün boyunca ağırlayarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirenBelediyesi,de yapılan galayla kutlamaları sonlandırdı. Etkinliklerin son günü, organik pazar alanından Sarıyer Merkez’e kadar devam eden kortej yürüyüşüyle başladı. Ellerinde bayraklarla Sarıyer sokaklarını renklendiren miniklere, vatandaşlarda alkışlarıyla destek verdi.Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 23 Nisan yemeğinin ardından gala etkinliğine katılan misafir öğrenciler, sergiledikleri muhteşem folklor gösterileriyle tüm Sarıyerlileri coşturdu. Dünyanın yedi ülkesi ve Türkiye’nin sekiz ayrı şehrinden gelen çocuklar tüm katılımcılara Sarıyer Belediyesi Çocuk Meclisi’nde ortak olarak hazırladıkları ‘Barış’ temalı bildiriyi okuyarak, herkesi barışa davet etti. İstanbul’un dört bir yanından gelen minikler çeşitli atölyeler, oyun grupları ve oyun parkurlarıyla gönüllerince eğlenerek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem ve Basın Halkla İlişkiler Müdürü Hatice Yazlık’ın katılımcı çocuklara madalya takmasının ardından Başkan Şükrü Genç, tüm misafirlerle birlikte sahneye çıktı. 23 Nisan ve Cumhuriyet’in öneminin altını çizen Genç,“En uzaktakilere söylüyorum, çocukları dinleyin yeter; çocukları sevin yeter; çocuk mutluluk demek; çocuk barış demek. Onların kafalarında hiç soru işareti yok, iletişim kurmak için aynı dili kullanmalarına bile gerek yok. En iyi iletişimi kalbinizdeki sevgiyle anlatabilirsiniz” dedi.Başkan Genç, her sene 23 Nisan’da ve 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, geleneksel olarak barış çığlığı attıklarını anlatarak, alandaki tüm katılımcıları, “Yedi düvel duysun” sözüyle, barış çığlığına davet etti. Life Park’ta binlerce kişinin barış çığlığı yankılandı. Sarıyer Belediyesi’nin Van depreminden sonra 250 Vanlı vatandaşımızı misafir etmesi ile Sarıyer ve Van arasında özel bir hukuk oluştuğunu hatırlatan Şükrü Genç, Van’dan gelen küçük Arjin’i de katılımcılara takdim etti. Arjin’in, “Barış ne demek?” sorusuna, verdiği “Abey, Barış sevgi demek!” sözünü paylaşan Genç, sahnede elinden tuttuğu Arjin’in, okuyup Van Belediye Başkanı olacağını ve Sarıyer ile kardeş şehir olacakları sözünü aldığını ifade etti.23 Nisan Gala Programı’nda son olarak ünlü pop müzik sanatçısı Cem Belevi sahne aldı. Sarıyerliler, Belevi’nin söylediği şarkılarla eğlenceli anlar yaşadı. Programa katılan minikler Cem Belevi’nin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.Altı gündür devam eden şenlikler kapsamında; Diyarbakır, Sivas, Rize, Edirne, Bitlis, Erzincan, Mardin ve Van, Romanya, Rusya, Kosova, Ukrayna, Arnavutluk, K.K.T.C ve Makedonya’dan toplam 393 çocuk Sarıyer’de ağırlandı. Sarıyer Belediyesi’nin minik misafirleri, etkinliğin son günü olan 24 Nisan’da Kilyos’taki tesislerden evlerine uğurlanacak.Şenliklerin ardından çocuklar tarafından hazırlanan Çocuk Meclisi bildirisi de kamuoyuna açıklandı. İşte o bildiri;Bizler Türkiye’nin yedi farklı bölgesinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, Rusya’dan, Ukrayna’dan, Makedonya’dan, Arnavutluk’tan ve Romanya’dan gelen çocuklar olarak bu sene yine Sarıyer’de bir araya geldik. Zamanımızı eğlenerek, gülerek, oynayarak geçirdik. Ama bir araya gelme sebebimiz sadece eğlenmek değildi! Geçen sene ilkini gerçekleştirdiğimiz Sarıyer Uluslararası Çocuk Meclisi’ni bu sene daha da geliştirdik.Meclisimizde geçen yıl, yurt içinden ve yurt dışından gelen temsilci arkadaşlarla farklı alanlarda çocukların haklarını savunmak ve anlatmak için komisyonlar kurmuştuk. Odaklandığımız asıl konu ise barıştı. Biz bu sene de barış konusunda ısrar ettik ve ısrar etmeye devam edeceğiz! Tüm çocukların savaşlardan, işgallerden uzak olduğu, kendi doğdukları topraklarda huzur içinde yaşadığı bir yer olana kadar dünyamız; barış çığlığı atmakta ısrar edeceğiz!Bu yıl meclisimizi üç oturum şeklinde gerçekleştirdik. Birinci oturumda barışa daha yakından baktık. Barış sadece devletleri ilgilendiren bir şey mi diye sorduk. İnsanın kendiyle barışık olması da önemli dedik. Önce kendinle sonra dünyayla barış! Peki, bir çocuk olarak kendimizi nerede huzur ve barış içinde hissediyoruz? Hepimizin buna cevabı açıktı: tabi ki de sevildiğimiz yerde! Demek ki; birbirimizi sevmek, tüm farklılıklarımızla sevmek barışın olmazsa olmazı!Tabi ki her şeyi sözde bırakmadık. Meclisimizin ikinci oturumunda barışı yaşatabileceğimiz bir parkın hayalini kurduk ve adı barış olan bir park tasarladık. İçinde çocukların özgürce oynadığı ve barışı unutturmamak için yapılmış bir park! Engelli arkadaşlarımız için yapılmış özel salıncakların, basketbol sahalarının olduğu bir park! Farklılıkların ortadan kalktığı, barış içinde yaşamanın güzelliğini hatırlatan bir park. Kim bilir, belki önümüzdeki yıl meclisimizi bu parkta yapabiliriz!Barışı konuşmak ve bir barış parkı tasarlamak çok güzeldi. İyi ki biz çocukların katılım hakları var. Cumhuriyetin, kendimizi ifade etme özgürlüğü ve ortak akla ulaşmak için ne kadar gerekli olduğunu gördük. Son oturumda katılım hakkımızı güvence altına alan Cumhuriyet’i konuştuk. Çocuk ve Cumhuriyet oturumunda demokratik haklarımızın ve Cumhuriyet’in barış için ne kadar vazgeçilmez olduğunu hatırladık ve hatırlattık.İşte bu bildirgeyle, Sarıyer Uluslararası Çocuk Meclisi olarak sadece Sarıyer’de değil geldiğimiz tüm şehir ve ülkelerde barışın sesi olacağımızı tüm dünyaya haykırıyoruz:Bizlere çocuk bayramını armağan ederek bir araya getiren’e tüm dünya çocukları adına teşekkür ediyoruz…Bütün bu süreçte, bize çalışma alanı açan ve desteklerini esirgemeyen’e ve Sarıyer Belediyesi’ne teşekkür ederiz