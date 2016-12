Son günlerde artan terörist saldırılar karşısında Çorum’da on binlerce vatandaş kardeşlik için tek yürek oldu.

Çorum'da onbinler kardeşlik için yürüdü

Teröre emir veren lanet dudaklara buradan haykırıyoruz, Korkmuyoruz

"Parçalanmayacağız, birbirimize küsmeyeceğiz"

Çorum Valiliğinin koordinasyonunda AK Parti, CHP ve MHP İl başkanlıklarınca düzenlenen 'Terörü Telin ve Milli Birlik Yürüyüşü'ne katılan binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile terör saldırılarını protesto etti. Hürriyet Meydanı'nda bir araya gelen binlerce vatandaş, trafiğe kapatılan Gazi Caddesinden "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.çeşitli sendika, siyasi parti, mesleki ve sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin de katıldığı yürüyüşte, 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.Milletvekilleri ve siyasi partilerin il başkanları ile birlikte Gazi Caddesi’nde vatandaşlara seslenen Vali Necmeddin Kılıç, milletin tek yürek olduğunu belirterek, "Bu topraklardan bizi çıkarmak isteyen, yok etmek isteyen, bizi köleleştirmek isteyen bizi Akdeniz’in karanlık sularına gömmek isteyen, bize tahammül edemeyen karanlık güçler karanlık eller, karanlık odakların maşalarına Çorum meydanından sesleniyorum. Bu millet köylüsüyle, kentlesiyle, yaşlısıyla, genciyle bir bütündür. Bu millet Alevisiyle, Sünnisiye, Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Laz’ıyla bir bütündür. Bu millet tek yürektir. Bu millet tek bilektir" dedi."Teröre emir veren lanet dudaklara buradan haykırıyoruz. Korkmuyoruz" diyen Vali Kılıç, "İşte meydanlardayız. Onbinlerce insan Çorum’un bütün mahalleleri, bütün ilçeleri bütün köyleri burdayız. Burdan haykırıyoruz. Korkmuyoruz. Parçalanmayacağız, birbirimize küsmeyeceğiz. Sırça köşklerinizde ellerinizi ovuşturuyorsunuz. Bunları birbirine düşürelim bunları yok edelim diye. Birbirimize düşmüyoruz. Her saldırınızda daha fazla kenetleniyoruz. Her saldırınızda daha fazla birbirimize sarılıyoruz. Bu meydandan sesleniyorum. Biz beraberiz. Geziyi icat ettiniz. 15 Temmuz’u icat ettiniz. Terörü icat ettiniz. Her seferinde Çorum meydanından kuvvetli bir ses verdik" ifadelerini kaydetti.Ellerinde Türk bayrakları ve terörü lanetleyen dövizler taşıyan vatandaşlar, yol boyunca attıkları sloganlarla terör saldırılarını kınadı. Yürüyüşe katılanlar, Atatürk Anıtı'nda şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Yürüyüşte, 15 Temmuz'daki darbe girişimi, İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırıları ile vatan savunmasında şehit olanlar için dua edildi.