﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2017 Çarşamba 00:17

Çorumlu şehit Sedat Düzgün, Ramazan'da düğün yapacaktı

Uludere Şenoba beldesi teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sedat Düzgün’ün Ramazan Bayramı sonunda düğünü yapılacaktı.

Çorumlu şehit Sedat Düzgün, Ramazan'da düğün yapacaktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Çorumlu şehit Sedat Düzgün, Ramazan'da düğün yapacaktı

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının arama faaliyeti sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sedat Düzgün’ün şehadet haberi Çorum’daki ailesine ulaştı. Nikah işlemlerini tamamlayan şehit Uzman Çavuş’un Ramazan Bayramı sonunda düğünün olduğu öğrenildi.

Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askerlerin arama faaliyeti sırasında infilak ettirildi. Patlamada yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Düzgün şehit oldu. Düzgün’ün şehadet haberi Çorum merkeze bağlı Feruz köyünde yaşayan babası Elvan ve annesi Neriman Düzgün’e Vali Yardımcısı Adem Saçan ve askeri yetkililer tarafından verildi.
Oğlunun şehadet haberi üzerine bedensel engeli nedeniyle oturduğu tekerlekli sandalye de gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, “Yavrum daha düğünün yapacaktım. Yavrum ben ne yapacağım şimdi. Seni böyle mi bekleyecektim ben yavrum” diyerek gözyaşı döktü.

Bu sırada arkadaşları tarafından eve getirilen şehidin ağabeyi Serdar Düzgün, babasına sarıldı. Babasının, oğluna, "Yavrum kardeşin şehit oldu" demesinin ardından gözyaşlarına hakim olamayan Serdar Düzgün'ü yakınları ve askerler teselli etmeye çalıştı.

Öte yandan şehit Düzgün'ün bir süre önce Hacer Düzgün il nikahının kıyıldığı ancak görevi nedeniyle düğün töreni yapamadığı öğrenildi. Babasının rahatsızlığı nedeniyle 1.5 ay önce Çorum'a gelen şehit Düzgün'ün, Ramazan Bayramında düğün törenini yapmayı planladığı ifade edildi. Görevine 2013'te başladığı bildirilen şehidin, 4 kardeşten en küçüğü olduğu, eşinin de Yozgat'ta yaşadığı belirtildi.
Çok üzüntülü olduğunu dile getiren şehidin dayısının oğlu Murat Çatal, "Sedat, en son 1,5 ay önce buradaydı. Babasının rahatsızlığı için 3 ay izin kullanmıştı. Ramazan Bayramı sonunda da düğün yapacaklardı. Nikah kıyılmış, tüm hazırlıkları yapmışlardı, sadece düğün yapacaklardı" dedi.

Şehidin naaşının, Şırnak'taki askeri törenin ardından Çorum'a getirileceği ve yarın köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

 
Tatvan şehidini bekliyor: Baba evi bayraklarla donatıldı
Tatvan şehidini bekliyor: Baba evi bayraklarla donatıldı
Şırnak, Kars ve Bitlis#039;ten bombalı saldırı; 5 şehit var
Şırnak, Kars ve Bitlis'ten bombalı saldırı; 5 şehit var
Niğdeli Efe Osman Apaydın Şırnak#039;ta şehit düştü
Niğdeli Efe Osman Apaydın Şırnak'ta şehit düştü
Kulp#039;ta çatışma çıktı, 1 şehit 2 yaralı var
Kulp'ta çatışma çıktı, 1 şehit 2 yaralı var
Şırnak#039;tan çatışma; 2 şehit 2 yaralı var
Şırnak'tan çatışma; 2 şehit 2 yaralı var
Balıkesirli şehidi binlerce kişi uğurladı
Balıkesirli şehidi binlerce kişi uğurladı
Türkiye şehitlerini uğurluyor; Şehitler Elazığ#039;da
Türkiye şehitlerini uğurluyor; Şehitler Elazığ'da
Tunceli#039;de helikopter düştü, Malatya iki şehit haberiyle sarsıldı
Tunceli'de helikopter düştü, Malatya iki şehit haberiyle sarsıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Patnos şehidine ağlıyor: Emrah Çelebi'nin mahallesi bayraklarla süslendi Patnos şehidine ağlıyor: Emrah Çelebi'nin...
Tatvan şehidini bekliyor: Baba evi bayraklarla donatıldı Tatvan şehidini bekliyor: Baba evi bayraklarla donatıldı
Şırnak, Kars ve Bitlis'ten bombalı saldırı; 5 şehit var Şırnak, Kars ve Bitlis'ten bombalı saldırı;...
Alt geçit sapığı Suriyeli çıktı: Tecavüz edemeyince telefonu çaldı Alt geçit sapığı Suriyeli çıktı: Tecavüz edemeyince...
TSK ilk kez Sincar'ı hedef aldı; PKK'ya rahat yok TSK ilk kez Sincar'ı hedef aldı; PKK'ya...
FETÖ davasında rüşvet'e suçüstü: Hakim ve avukat tutuklandı FETÖ davasında rüşvet'e suçüstü: Hakim...
Yukarı Çık

Patnos şehidine ağlıyor: Emrah Çelebi'nin...
Bitlis’te meydana gelen patlama sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Emrah Çelebi’nin (30) Ağrı’nın...

Haberi Oku