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17 Haziran 2017 Cumartesi 16:22

Çukurca'da çatışma, 2 şehit 7 yaralı var

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu,

Çukurca'da çatışma, 2 şehit 7 yaralı var
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Çukurca'da çatışma, 2 şehit var


Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Çatışmada 5 terörist ise etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çukurca İlçesi Güvendağı Bölgesi'nde devam eden operasyonlar sırasında, teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıya basan 2 askerin şehit olduğu belirtildi. Olayda 7 asker de yaralanırken, çıkan çatışmada PKK'lı 5 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.
 
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