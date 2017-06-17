Çukurca'da çatışma, 2 şehit 7 yaralı var

Çukurca'da çatışma, 2 şehit var

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Çatışmada 5 terörist ise etkisiz hale getirildi.Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çukurca İlçesi Güvendağı Bölgesi'nde devam eden operasyonlar sırasında, teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıya basan 2 askerin şehit olduğu belirtildi. Olayda 7 asker de yaralanırken, çıkan çatışmada PKK'lı 5 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.