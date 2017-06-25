﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Haziran 2017 Pazar 17:34

Çukurca'dan acı haber, 1 asker şehit

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde bayram günü PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde 1 asker şehit oldu. 

Çukurca'dan acı haber, 1 asker şehit
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Çukurca'dan acı haber, 1 asker şehit

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, teröristlerin açtığı ateşle yaralanıp hastaneye kaldırılan askerin doktorların tüm çabasına karşın şehit olduğu belirtildi. Açıklama şöyle:


"25.06.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güvendağı bölgesinde bulunan görevlilerimize yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz ateşi sonucu 1 askeri personel yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." 

Şehit asker için akşam saatlerinde tören yapılacağı belirtilirken, bölgedeki PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.


 
Hakkari#039;de hain pusu, 1 yüzbaşı şehit, 6 asker yarayı
Hakkari'de hain pusu, 1 yüzbaşı şehit, 6 asker yarayı
PKK yuvaları havadan vuruldu, 6 terörist öldürüldü
PKK yuvaları havadan vuruldu, 6 terörist öldürüldü
Ordulu Şehit Uzman Çavuş Onur Tiken toprağa verildi
Ordulu Şehit Uzman Çavuş Onur Tiken toprağa verildi
Şehit ateşi Ordu ve Balıkesir#039;e düştü: Şehit olacağı içine doğmuş
Şehit ateşi Ordu ve Balıkesir'e düştü: Şehit olacağı içine doğmuş
Çukurca#039;da çatışma, 2 şehit 7 yaralı var
Çukurca'da çatışma, 2 şehit 7 yaralı var
Helikopter düşüren teröristler öldürüldü
Helikopter düşüren teröristler öldürüldü
Teröristler, Çukurca#039;da helikopter vurdu
Teröristler, Çukurca'da helikopter vurdu
Hakkari#039;de kalleş tuzaK, 1 şehit 6 yaralı var 
Hakkari'de kalleş tuzaK, 1 şehit 6 yaralı var 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aybüke Öğretmeni katleden teröristlerden 9'u tutuklandı Aybüke Öğretmeni katleden teröristlerden 9'u...
Bursa'da askerler yemekten zehirlendi; 10 asker hastanelik oldu Bursa'da askerler yemekten zehirlendi; 10 asker...
Şehitlikler göz yaşlarıyla ıslandı; 3 yaşındaki Lara şehit babasına koştu Şehitlikler göz yaşlarıyla ıslandı; 3 yaşındaki...
Dağlıca'da Mehmetcik 2522 rakımlı üs bölgesinde destan yazdı Dağlıca'da Mehmetcik 2522 rakımlı üs bölgesinde...
Yüzbaşı Arif Kalafat şehit düştü; Bingöl'den acı haber Yüzbaşı Arif Kalafat şehit düştü; Bingöl'den...
Darbe korkusu yüzünden 4 günde 5 kilo vermiş Darbe korkusu yüzünden 4 günde 5 kilo vermiş
Yukarı Çık

Aybüke Öğretmeni katleden teröristlerden...
Batman’da bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Şenay Aybuke Yalçın ve iki asker olayı...

Haberi Oku