Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir ölürüz, bin diriliriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medya Oscarları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, medyanın 16 yıllık AKP iktidarı dönemindeki dönüşümünden bahsederken, vatandaşlara Ahlat'a gitme çağrısı yaptı. Erdoğan, yurt dışından Türkiye'ye yapılan ekonomik müdahalelere de "Biz bir ölürüz, bin diriliriz" diyerek mesaj gönderdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle;

“Görevimiz gereğince ayak basmadık ülke bırakmadık. Gittiğimiz yerlerde aynı kıyafetle donatılan insanlar, aynı mimariler görüyoruz. Türkiye’nin de bu tek düzeliğin dışında olmadığını üzüntü ile söylemek isterim. AK Parti olarak medeniyetimize uygun mimari üretmeye çalıştığımızın en yakın şahidisiniz. Medyadan başlayıp hayatımızın her alanına kadar gelen bu olayın ekonomik, siyasal ve sosyal olarak çok boyutu olduğunu biliyoruz. Ülke olarak güçlüyseniz kendinizi koruyabilirsiniz. Böyle değilseniz dünyadan kendinizi tecrit edeceksiniz. Bu kalmadı, tabi olursunuz. Biz küresel düzene ne tabi olduk, ne de tecrit olduk. Ülkemizi geliştirdik, ayakları üzerinde durur hale getirmeye çalıştık. 81 milyon vatandaşımızın her birinin pay alabilmesine gayret ettik. Herkesin karşısında milletimizle dimdik durduk. Yerli ve milli vurgusu yaptık, yapmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz kararlılığımızın en net örneğidir.Büyükşehir Belediye başkanlığımızdan bu yana bizi en çok linç etmeye çalışan kusura bakmayın medya geliyordu. Medyaya karşı da çok büyük mücadeleler verdik. Biz köşelerini kurşun gibi kullanan kalemşörlerle çarpışa çarpışa bugüne geldik. Bizim için atılan muhtar bile olamaz manşetlerini unutmadık.Milleti hakir gören zihniyet yıllarca medyada baş tacı edildi. Millete göbeğini kaşıyan, bidon kafalı diyenler hep medya değil miydi? Kusura bakmayın. Eskisine göre hakikate daha saygılı bir medyamız olduğunu düşünüyorum.Yaşadığımız coğrafya her dönem çok önemli bir yer olmuştur. Geçtiğimiz pazar günü Malazgirt’te, daha önce Ahlat’ta zaferin sahibi ecdadımızı saygı ile andık. Ahlat’ta bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapacağız. Butik bir külliye. Bahçeli’nin bizden böyle bir talebi oldu. Sultan Alparslan otağını orada kurmuştu. Ecdadın hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz. Ülke olarak son 150-200 yıldır savunma yapmak zorunda kaldık. Vatan topraklarını gözü yaşlı, kalbi kırık bırakmak zorunda kaldık. Ahlat’a muhakkak gidin. O kabirleri görmek size ayrı bir cesaret verecektir. Türkiye sadece mevcut sınırlarından ibaret değildir. Bu ülkenin ve milletin gerisinde koskoca bir tarih ve medeniyet vardır. Ülkemizin sınırları başka, gönlümüzün sınırları bambaşkadır. İnşallah ayın 1’inde Kırgızistan’da olacağız. 3 gün orada olacağız.”