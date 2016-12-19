Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu saldırı apaçık provakasyondur..

BİR HAFTA ÖNCE GÖRÜŞTÜK

BUNU TÜRK DEVLETİNE YAPILAN SALDIRI OLARAK GÖRÜYORUZ

Ankara'nın göbeğinde savunmasız bir büyükelçiyi korumakla görevli polis memurunun'a yönelik suikaste Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert tepki gösterdi. Erdoğan "Sayın Putin ile iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için gayret ettiğimiz bir dönemde bu su saldırı apaçık provakasyondur" dedi.İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;"Bir hafta önce Tataristan Cumhurbaşkanı'nı Külliye'ye getirmiş orada kendileri ie Türkiye-Rusya ilişkilerini görüşme fırsatımız olmuştu. Bu akşam Putin ile bu olayı değerlendirdik.""Sayın Putin'in şahsımdan taziyelerimizi iletiyorum. Biliyoruz ki bu Türkiye Rusya ilişkileirini normalleşme sürecini bozmaya yönelik provakosyondur. Bu provakosyana gelmeyecek iradeye sahibiz bu akşamki görüşmede terörle mücadelede sürece yönelik çok daha güçlü olacağımıza mutabık kaldık""Sayın Karlov'un cenazesini kendi gönderecekleri uçakla aldırma talebinde bulundurlar. Operasyonu kendi gönderecekleri güvenlik güçlerinin de yer almasını istediler. Olabilir dedik. Bu konuda ilgili Bakan arkadaşlarımıza gerekli talimatı verdik. İçişleri Bakanı olmak üzere yakın takibindeyiz""Bu durumdan şu anda kendilerini bir şeyler çıkarmak, isteyen mahvilleri yakından takip ediyoruz. Açıklamarı günü geldikçe devam edeceğiz. Olayı bütün boyutlarıyla araştırıyoruz. Özellikle Türk devletine yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyorum. Bu gerçeği Türk dostlarımızın da gördüğüne eminim. Rusya ile aramızdaki ilişkilerin çok ciddi bir şekilde yürütülüyor olması, Halep ile ilgil atılmış adımlar Rusya ile Türkiye'nin çalışmasının bir ürünüdür. Putin ile bir provokasyon oldğu konusunda hemfikiriz.""Çavuşoğlu olayı ele alıp nasıl barış ortanı sağlanır diye çalışıyor. Ortak soruşturma komisyonu kuracağız. Buralardaki güvenlik tedbirleri alınmıştır. Gerekli adımlar atılıyor. Karlov ile ilgi atılacak adımlar ailelesiyle görüşmeler sürdürülmektedir. Karlov'u Rusya'ya göndereceğiz. İrtibatlarımız devam edecek. Rusya ile ilişkilerimiz çok önemli. Bu ilişkiyi bozmaya çalışanlara sesleniyorum. Beklentileriniz boşa. Boşa bekliyorsunuz. Bizler kararlı bir şekilde mutabakatımızı ortaya koyduk. Bir kez daha Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan saldırıyı nefretle kınıyorum. Biz Rusya Türkiye olarak bu konuda karalıyız. Rusya Türkiye başımız sağolsun."