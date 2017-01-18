Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şevket Kazan'ı ziyaret etti

ADALET BAKANI BOZDAĞ İLE BİRLİKTE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Refah Partisi döneminde aynı siyasal hareketin içinde yer aldığı Şevket Kazanı hasta yatağında ziyaret etti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Saadet Partisi YİK üyesi ve Adalet eski bakanlarından Şevket Kazan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yapmadı.Bugün Beştepe'de Yargıda Birlik Derneği üyelerini ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte Kazan'ın Ankara'daki evine geldi.Erdoğan'ın, bir süredir hasta olan ve evinde tedavi gören Şevket Kazan ile bir süre sohbet ettiği bilgisine ulaşıldı.Şevket Kazan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1998 yılında kapatılan Refah Partisi'nde uzun yıllar birlikte siyaset yapmıştı. 54. Hükumet'in Adalet Bakanlığını yapan Şevket Kazan, siyasete 1971 yılında merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi ile katılmıştı. Şevket Kazan, 2016 yılında Saadet Partisi genel başkanlığına Temel Karamollaoğlu'nun seçilmesinden sonra partinin Yüksek İstişare Kurulu üyeleri arasında yer aldı.