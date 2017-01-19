Cumhurbuşkanı Erdoğan Kabak'la Çınar'ın hikayesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

GÖNLÜMÜ GÖZÜMÜ KULAĞIMI MİLLETİMDEN AYIRMAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin kökü mazide bir devlet olduğunu belirterek "Göçebe bir devlet değiliz, 2 bin yıllık devlet geleneğimiz, 1400 yıllık medeniyetimiz var" dedi. Erdoğan 35. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ulu çınar ağacı ile bir kabağın hikayesini anlatırken çarpıcı değerlendirmelerde bulundu."Türkiye'nin özellikle geçtiğimiz 150 yılı sürekli yönetim tartışmalarıyla geçmiştir. Tanzimat'tan Meşrutiyet'e, Cumhuriyet'in ilanından çok partili sisteme kadar arayış bitmemiştir. Pek çok darbeyi, darbe girişimini, vesayet baskılarını da unutmamak gerekiyor. Yerli yerine oturmayan, iğreti duran bir duruma işaret ediyor. Anayasa değişikliğiyle yeni sistem arayışı bunun neticesidir. Meclis'teki sürecin tamamlanmasının ardından konu milletimizin huzuruna gelecek.Seçimle gelinen görevlerin ilk basamağı muhtarlıktır. Demokrasinin ilk adımı muhtarlık, son kademesi Cumhurbaşkanlığıdır. Ülkemiz adına bu kadar önemli meseleyi istişare etmesi gerekenlerin başında siz muhtarla, şahsım geliyor.İl ziyaretlerim sırasında da vatandaşlarımla doğrudan doğruya iletişim kurmaya, tavsiyelerini, eleştirilerini dinlemeye gayret gösteriyorum. Son yıllarda yaşadığım hadiseler bana şunu göstermiştir. Gönlünü, gözümü ve kulağını milletimizden ayıranların bu topraklarda kök salma şansı yoktur.Ülke ve millet olarak kısa sürede o kadar önemli hadiseyi üst üste yaşadık ki öncelik sırası yapmakta zorlanıyoruz. Esasen yaşadığımız sorunların hiçbiri bize mahsus olmamakla birlikte, bizi diğer ülkelerden ayıran çok önemli farklar vardır. Terör tüm ülkelerin sorunu olmakla birlikte, tüm terör örgütlerinin hedef aldığı tek ülke Türkiye'dir. Küresel ekonomik kriz, herkesi etkilerken Türkiye mali disiplininden taviz vermemiş, büyümesini belli bir çıtanın altına düşürmemiştir.Ulu çınarın yanında bir kabak filiz vermiş. Yağmur ve güneşle hızla büyüyen kabak, neredeyse çınarın boyuna ulaşmış. Böbürlenen kabak çınara 'Sen ne kadar sürede bu hale geldin' diye sormuş. Çınar '90 yılda' derken, kabak 'Ben 2 ayda senin boyuna geldim' demiş. Yaprakları dökülen kabak, duruma şaşırmış. Çınar, 'Benim 90 yılda geldiğim yere sen 2 ayda geldiğin için ölüyorsun' diye cevap vermiş. Biz bulunduğumuz yere 2 ayda gelmedik; 2 bin yıllık devlet geleneğimiz, bin 400 yıllık medeniyetimiz, coğrafyamızda 1000 yıllık varlığımız vardır. Biz göçebe devleti değiliz. Kökü mazide olan ati bir devletiz.