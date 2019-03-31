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Cüneyt Özdemir, seçim gecesine damgasını vurdu

Merkez medya haber kanalları yıllardır aynı yüzlerle seçim analizleri yaparken, küçük bir ekiple Youtube üzerinden canlı yayın yayan Cüneyt Özdemir, hem gazetecilik dersi verdi, hem de izleyici rekorları kırdı

Cüneyt Özdemir, seçim gecesine damgasını vurdu

Merkez medya haber kanalları yıllardır aynı yüzlerle seçim analizleri yaparken, küçük bir ekiple Youtube üzerinden canlı yayın yayan Cüneyt Özdemir, hem gazetecilik dersi verdi, hem de izleyici rekorları kırdı

31 Mart 2019 Pazar 22:48
Cüneyt Özdemir, seçim gecesine damgasını vurdu

Cüneyt Özdemir, seçim gecesine damgasını vurdu


Yerel seçim gecesi haber kanalları ünlü yorumcular diye yıllardır aynı isimleri izleyicilerin karşısına çıkarırken, Youtube'de canlı yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, ekibiyle rekor kıran bir yayına imza attı...


Yerel seçim gecesi milyonlarca vatandaş haber kanallarında farklı bir yorum, değerlendirme almak için elinde uzaktan kumanda, kanal kanal gezerken, aylardır hatta yıllardır ekranlardan eksik olmayan partili yorumcularla karşılaşınca soluğu sosyal medyada aldı. 


Gazeteci yazar Cüneyt Özdemir'in youtube kanalında başlattığı seçim özel yayını geceye sessiz sedasız damgasını vurdu. Özdemir ve yardımcısı Aleksa hanım seçim gecesi, merkez medyanın görmezden geldiği çok sayıda konuğu ekranlara taşırken, kısıtlı imkanlarla canlı yayın bağlantısı kurarak izleyenlerini doğru kaynağından bilgilendirmeye çalıştı. 

ANLAT ALEX BACIM

Ekranlara, Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısını canlı olarak çıkaran tek kanal olarak tarihe geçen Cüneyt Özdemir yorumlarıyla, geçmiş seçimlerle yaptığı karşılaştırmalarla, Habertürk, CNNTürk, NTV gibi yüzlerce kişinin hazırladığı programlara büyük bir fark attı. Mutevazı bir ekibiyle bir ara 50 bin kişinin anlık olarak takip ettiği youtube kanalı yüzbinlerce beğeni aldı. Özdemir'in kanalını halen 452 bin kişi takip ediyor. Ataol Behramoğlu, Ahmet Taşgetiren, Adil Gür, Altan Öymen Cüneyt Özdemir'in konuğu olarak izleyenlerle düşüncelerini özgürce paylaştı..

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Son Güncelleme: 01.04.2019 00:16
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt ÖzdemirYerel Seçim
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