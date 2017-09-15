Çuval olayından sonra komutandan tarihi emir: Son kurşunu...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta görev askerlerimizin başına çuval geçirilmesinin ardından bilinmeyen tarihi emir ilk kez HaberTürk'te oratay çıktı. Irak'ın Süleymaniye kentinde görev yapan Türk özel Kuvvetleri personeli, tarihte ilk kez müttefik bir askeri birliğin ani bakınına uğramış, kalleş baskının ardından Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesi, Türkiye'de sert tepkilere neden olmuştu.



Tarihe 'Çuval olayı' olarak geçen Amerikan saldırısının gerçekleştiği 4 Temmuz 2004 tarihinden itibaren iki ülke ilişkileri bir daha düzelmemişti.

2 Ekim 1992 tarihinde, Ege Denizi'ndeadlı Amerikan Savaş Gemisi'nden fırlatılan füze ile saldırıya uğrayanolayının acısı unutulmuşken, meydana gelen olaydan sonra ABD ordusu ile TSK arasında tüm iyi ilişkiler sonlandırılmış, Türkiye bu tarihten sonra ABD ile ilişkilerine mesafe koymuştu.

Süleymaniye'de gerçekleşen kalleş saldırı sonrasında, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na getirilen Servet Yörüt Paşa'nın, bölgede görev yapan askerlere verdiği emir ilk kez HaberTürk TV'de Akılda Kalanlar Programına katılan Mete Yarar açıkladı. Mete Yarar, Veyis Ateş'in bir sorusu üzerine verdiği cevapta "Daha sonra görev gelen Servet Paşa böyle bir durumla karşışılması durumunda sonuna kadar direnilmesi emrini verdi. Son kurşunu kendiniz için saklayın, ve bu millete bir daha böyle bir acıyı yaşatmayın emrini verdi" dedi.

AMERİKAN İHANETİ; ÖNCE MUAVENET, SONRA SÜLEYMANİYE

Amerikan askerlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik düşmanca hareketleri 1990'lı yılların başından itibaren kendini gösterdi. Terör örgütü ile yürütülen amansız mücadele sırasında, PKK'lı teröristlere havadan erzak atan ABD ordusuna ait helikopterlerin varlığı dönemin hükümetleri tarafından örtbas edilmek istendi.

Süleymaniye'de Irak'ta devam eden Amerikan askeri işgal hareketi sırasında irtibat görevini üstlenen Türk Özel Kuvvetleri karargahı, dost ve müttefik olarak bilinen ABD kuvvetleri tarafından basılmıştı. 4 Temmuz 2003’te Türk Özel Kuvvetleri’nin Süleymaniye’deki karargâhını basan Amerikan güçlerinin bunu niye yaptıklarının cevabı aradan geçen 23 yılda henüz verilmiş değil.

