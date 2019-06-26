Cüzdan telefon senin olsun, pembe battaniyeyi getir

Aracın camını kırarak içinde eşinin çantasının içinden para cüzdanını, cep telefonunu çalan hırsız, küçük bir çocuğun pembe battaniyesini de götürmesi sosyal medyada günün konusu oldu..

Afyon'da bir vatandaş, gece yarısı arabasının camını kırarak hırsızlık yapan kişiye sosyal medya hesabı üzerinde çağrıda bulunarak çocuğunun battaniyesini geri getirmesini, çaldığı diğer şeyleri ise helal ettiğini duyurdu.



Akıllara durgunluk veren olay, dün saat 23.30 sıralarında Afyon merkezde fuar alanında meydana geldi. Ailesiyle birlikte fuar alanına gezmeye gelen Mustafa Dağkuşu'nun park ettiği otomobilin sağ kapı camını kıran kişi ya da kişiler, içerisinde bulunan eşinin çantası ve çocuğuna ait battaniyeyi çaldı. Bir süre sonra aracının yanına gelen Mustafa Dağkuşu durumu fark ederek, polise haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, polis olayla ilgili çalışma başlatırken, Mustafa Dağkuşu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hırsıza çağrıda bulundu. Mustafa Dağkuşu, "Arkadaşlar arabamıza hırsız girdi. Eşimin çantasını çalmışlar içinde telefon, cüzdan vardı. Bunlar önemli değil alan arkadaş görüyorsa çocuğun pembe battaniyesi vardı. Onsuz hayatta uyuyamıyor. Bir şekilde ulaştır battaniyeyi, gerisi helal olsun" dedi. Mustafa Dağkuşu'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.