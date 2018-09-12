Dalaman'da deprem oldu 4.2; Akdeniz beşik gibi sallanıyor

Dalaman'da deprem oldu: 4.2
Son Depremler, Akdeniz'de dün başlayan deprem hareketliliği bugün de devam etti. Sabah saat 09.21'de Antalya açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından saat 21.13'te Dalaman açıklarında 4.2 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı daha kaydeldi..
Akdeniz iki gündür beşik gibi sallanıyor. Antalya açıklarında başlayan deprem fırtınası bugün sabah önce 5. 3 ardından akşam ilerleyen saatlerde ise 4.2 büyüklüğünde Dalaman açıklarındaki sarsıntı ile varlığını hissettirdi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün akşam saat 21.13'de denizin 5 KM derinliğinde ve Dalaman'ın hemen karşısında meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.
Dalaman ile Fethiye arasındaki Akdeniz Çanağı'nda meydana gelen son deprem geniş bir alanda hissedilirken vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.
GÜN BOYU AKDENİZ VE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER İSE ŞÖYLE
................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2018.09.12 21:22:18 36.3937 28.7355 8.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2018.09.12 21:17:49 36.4773 28.7278 1.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ 2018.09.12 21:13:26 36.4670 28.7367 5.0 -.- 4.2 4.2 AKDENIZ İlksel 2018.09.12 20:56:56 36.4672 28.7130 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2018.09.12 20:55:44 36.9817 27.7707 5.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2018.09.12 20:27:22 36.1692 31.1823 7.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2018.09.12 20:14:31 40.8525 28.7040 18.9 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2018.09.12 19:16:23 36.9193 29.0685 1.4 -.- 1.6 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel 2018.09.12 18:34:23 36.9432 27.6097 13.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2018.09.12 18:31:11 39.3148 33.1295 5.0 -.- 1.3 -.- SOFULAR-BALA (ANKARA) İlksel 2018.09.12 18:30:32 36.9477 27.6015 5.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2018.09.12 18:28:41 36.9903 27.7602 5.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2018.09.12 18:23:04 38.8965 44.0113 23.0 -.- 2.2 -.- TEKINDERE-CALDIRAN (VAN) İlksel 2018.09.12 18:17:36 36.9815 27.7458 5.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2018.09.12 18:04:18 38.3462 41.0678 8.5 -.- 1.8 -.- UCKUYU-KULP (DIYARBAKIR) İlksel 2018.09.12 17:57:54 36.0283 31.2043 13.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2018.09.12 17:00:04 37.0638 27.8835 0.0 -.- 1.4 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) İlksel 2018.09.12 16:58:18 36.5215 28.6978 7.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2018.09.12 16:12:07 37.3255 28.2860 12.2 -.- 1.8 -.- DESTIN-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2018.09.12 15:59:07 37.1857 27.8537 0.0 -.- 1.5 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) REVIZE01 (2018.09.12 15:59:08) 2018.09.12 15:49:15 37.0883 35.7198 0.0 -.- 2.0 -.- KIVRIKLI-CEYHAN (ADANA) İlksel 2018.09.12 15:29:49 35.9788 28.3758 16.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2018.09.12 15:25:07 36.4940 28.7053 9.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2018.09.12 14:32:37 40.2873 34.5798 4.5 -.- 2.7 -.- TURKHACILARHANI-SUNGURLU (CORUM) İlksel 2018.09.12 14:14:16 37.0507 27.7795 20.8 -.- 1.9 -.- FESLEGEN-MILAS (MUGLA) İlksel 2018.09.12 13:02:23 36.0928 31.2573 15.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2018.09.12 12:02:45 37.1597 27.8400 0.0 -.- 1.2 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2018.09.12 11:52:42 37.2432 28.1520 0.0 -.- 1.4 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel 2018.09.12 11:48:27 37.8890 28.3850 13.4 -.- 1.7 -.- SEVINDIKLI-NAZILLI (AYDIN) İlksel 2018.09.12 11:40:09 36.4740 28.7272 6.3 -.- 3.0 3.0 AKDENIZ İlksel 2018.09.12 11:24:31 39.0653 27.1845 8.9 -.- 2.2 -.- ARMAGANLAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel 2018.09.12 11:16:08 36.4795 28.7130 9.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2018.09.12 10:55:08 36.1923 31.0960 6.3 -.- 2.1 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2018.09.12 10:50:50 36.0748 31.2915 23.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2018.09.12 10:37:21 36.5148 28.7618 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2018.09.12 10:34:42 36.1472 31.2317 9.9 -.- 3.3 3.1 AKDENIZ İlksel 2018.09.12 10:13:31 36.0235 31.1007 8.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2018.09.12 09:51:39 36.0495 31.1528 8.7 -.- 3.7 3.6 AKDENIZ İlksel 2018.09.12 09:48:53 36.2043 31.2830 11.9 -.- 2.3 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2018.09.12 09:44:58 36.1662 31.1968 13.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel 2018.09.12 09:40:08 36.5035 28.7412 4.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2018.09.12 09:27:53 36.0958 31.1693 13.7 -.- 3.3 3.6 AKDENIZ İlksel 2018.09.12 09:21:45 36.0680 31.1353 13.8 -.- 5.3 5.1 AKDENIZ