Dalaman'da deprem oldu 4.2; Akdeniz beşik gibi sallanıyor

Dalaman'da deprem oldu: 4.2

Son Depremler, Akdeniz'de dün başlayan deprem hareketliliği bugün de devam etti. Sabah saat 09.21'de Antalya açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından saat 21.13'te Dalaman açıklarında 4.2 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı daha kaydeldi..



Akdeniz iki gündür beşik gibi sallanıyor. Antalya açıklarında başlayan deprem fırtınası bugün sabah önce 5. 3 ardından akşam ilerleyen saatlerde ise 4.2 büyüklüğünde Dalaman açıklarındaki sarsıntı ile varlığını hissettirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün akşam saat 21.13'de denizin 5 KM derinliğinde ve Dalaman'ın hemen karşısında meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.

Dalaman ile Fethiye arasındaki Akdeniz Çanağı'nda meydana gelen son deprem geniş bir alanda hissedilirken vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.



GÜN BOYU AKDENİZ VE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER İSE ŞÖYLE

................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------