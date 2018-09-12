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Dalaman'da deprem oldu 4.2; Akdeniz beşik gibi sallanıyor

Akdeniz'de dün başlayan deprem hareketliliği bugün de devam etti. Sabah saat 09.21'de Antalya açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından saat 21.13'te Dalaman açıklarında 4.2 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı daha kaydeldi..

Dalaman'da deprem oldu 4.2; Akdeniz beşik gibi sallanıyor

Akdeniz'de dün başlayan deprem hareketliliği bugün de devam etti. Sabah saat 09.21'de Antalya açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından saat 21.13'te Dalaman açıklarında 4.2 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı daha kaydeldi..

12 Eylül 2018 Çarşamba 21:27
Dalaman'da deprem oldu 4.2; Akdeniz beşik gibi sallanıyor

Dalaman'da deprem oldu: 4.2

Son DepremlerAkdeniz'de dün başlayan deprem hareketliliği bugün de devam etti. Sabah saat 09.21'de Antalya açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından saat 21.13'te Dalaman açıklarında 4.2 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı daha kaydeldi..


Akdeniz iki gündür beşik gibi sallanıyor. Antalya açıklarında başlayan deprem fırtınası bugün sabah önce 5. 3 ardından akşam ilerleyen saatlerde ise 4.2 büyüklüğünde Dalaman açıklarındaki sarsıntı ile varlığını hissettirdi. 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün akşam saat 21.13'de denizin 5 KM derinliğinde ve Dalaman'ın hemen karşısında meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi. 
Dalaman ile Fethiye arasındaki Akdeniz Çanağı'nda meydana gelen son deprem geniş bir alanda hissedilirken vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.


GÜN BOYU AKDENİZ VE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER İSE ŞÖYLE

................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------

2018.09.12 21:22:18  36.3937   28.7355        8.0      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.09.12 21:17:49  36.4773   28.7278        1.6      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ        
2018.09.12 21:13:26  36.4670   28.7367        5.0      -.-  4.2  4.2   AKDENIZ                                           İlksel
2018.09.12 20:56:56  36.4672   28.7130        5.0      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.09.12 20:55:44  36.9817   27.7707        5.0      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.09.12 20:27:22  36.1692   31.1823        7.5      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.09.12 20:14:31  40.8525   28.7040       18.9      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2018.09.12 19:16:23  36.9193   29.0685        1.4      -.-  1.6  -.-   GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)                          İlksel
2018.09.12 18:34:23  36.9432   27.6097       13.8      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.09.12 18:31:11  39.3148   33.1295        5.0      -.-  1.3  -.-   SOFULAR-BALA (ANKARA)                             İlksel
2018.09.12 18:30:32  36.9477   27.6015        5.0      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.09.12 18:28:41  36.9903   27.7602        5.0      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.09.12 18:23:04  38.8965   44.0113       23.0      -.-  2.2  -.-   TEKINDERE-CALDIRAN (VAN)                          İlksel
2018.09.12 18:17:36  36.9815   27.7458        5.0      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.09.12 18:04:18  38.3462   41.0678        8.5      -.-  1.8  -.-   UCKUYU-KULP (DIYARBAKIR)                          İlksel
2018.09.12 17:57:54  36.0283   31.2043       13.3      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.09.12 17:00:04  37.0638   27.8835        0.0      -.-  1.4  -.-   GURCEGIZ-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2018.09.12 16:58:18  36.5215   28.6978        7.4      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.09.12 16:12:07  37.3255   28.2860       12.2      -.-  1.8  -.-   DESTIN-YATAGAN (MUGLA)                            İlksel
2018.09.12 15:59:07  37.1857   27.8537        0.0      -.-  1.5  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)                             REVIZE01   (2018.09.12 15:59:08)
2018.09.12 15:49:15  37.0883   35.7198        0.0      -.-  2.0  -.-   KIVRIKLI-CEYHAN (ADANA)                           İlksel
2018.09.12 15:29:49  35.9788   28.3758       16.4      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.09.12 15:25:07  36.4940   28.7053        9.5      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.09.12 14:32:37  40.2873   34.5798        4.5      -.-  2.7  -.-   TURKHACILARHANI-SUNGURLU (CORUM)                  İlksel
2018.09.12 14:14:16  37.0507   27.7795       20.8      -.-  1.9  -.-   FESLEGEN-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2018.09.12 13:02:23  36.0928   31.2573       15.7      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.09.12 12:02:45  37.1597   27.8400        0.0      -.-  1.2  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2018.09.12 11:52:42  37.2432   28.1520        0.0      -.-  1.4  -.-   CAYBUKU-(MUGLA)                                   İlksel
2018.09.12 11:48:27  37.8890   28.3850       13.4      -.-  1.7  -.-   SEVINDIKLI-NAZILLI (AYDIN)                        İlksel
2018.09.12 11:40:09  36.4740   28.7272        6.3      -.-  3.0  3.0   AKDENIZ                                           İlksel
2018.09.12 11:24:31  39.0653   27.1845        8.9      -.-  2.2  -.-   ARMAGANLAR-BERGAMA (IZMIR)                        İlksel
2018.09.12 11:16:08  36.4795   28.7130        9.3      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.09.12 10:55:08  36.1923   31.0960        6.3      -.-  2.1  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel
2018.09.12 10:50:50  36.0748   31.2915       23.9      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.09.12 10:37:21  36.5148   28.7618        5.0      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.09.12 10:34:42  36.1472   31.2317        9.9      -.-  3.3  3.1   AKDENIZ                                           İlksel
2018.09.12 10:13:31  36.0235   31.1007        8.6      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.09.12 09:51:39  36.0495   31.1528        8.7      -.-  3.7  3.6   AKDENIZ                                           İlksel
2018.09.12 09:48:53  36.2043   31.2830       11.9      -.-  2.3  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel
2018.09.12 09:44:58  36.1662   31.1968       13.9      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.09.12 09:40:08  36.5035   28.7412        4.0      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.09.12 09:27:53  36.0958   31.1693       13.7      -.-  3.3  3.6   AKDENIZ                                           İlksel
2018.09.12 09:21:45  36.0680   31.1353       13.8      -.-  5.3  5.1   AKDENIZ

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Son Güncelleme: 12.09.2018 18:32
Anahtar Kelimeler:
Son Depremler
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