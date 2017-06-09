﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Haziran 2017 Cuma 13:40

Damatlar tahliye ediliyor: Kavurmacı'dan sonra Yeter de çıktı

FETÖ soruşturmaları sırasında kamuoyunun sert tepkisine neden olan bazı salıvermelere bir yenisi daha eklendi. Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter de serbest bırakıldı.

Damatlar tahliye ediliyor: Kavurmacı'dan sonra Yeter de çıktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Damatlar tahliye ediliyor: Kavurmacı'dan sonra Yeter de tahliye edildi

FETÖ suçlamasıyla geçtiğimiz pazartesi günü gözaltına alınan ve tutuklanan TBMM eski başkanlarından Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter serbest bırakıldı.

Kamuoyu'nda sert tepkilere neden olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın 'Sağlık nedeniyle' tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından Ekrem Yeter'in serbest bırakılması, FETÖ davalarında izlenen yöntemi tartışmalı hale getiriyor. Arınç'ın damadı Ekrem Yeter  4 gün önce Ankara. 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı

"FETÖ üyeliği" suçlamasından tutuklanan eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter tahliye edildi.

Yeter, 4 gün önce Ankara. 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı. İtiraz üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği Yeter'in tahliyesine karar verdi.

 
Bahçeli#039;den Alman askerlerine: Fizan#039;a kadar yolunuz var
Bahçeli'den Alman askerlerine: Fizan'a kadar yolunuz var
İki bakanlıkta FETÖ operasyonu
İki bakanlıkta FETÖ operasyonu
ByLock kullanan 102 bin FETÖ zanlısının internet geçmişi araştırılacak
ByLock kullanan 102 bin FETÖ zanlısının internet geçmişi araştırılacak
Yarbay Songül Yakut, FETÖ#039;nün kumpasını yerle bir etmişti
Yarbay Songül Yakut, FETÖ'nün kumpasını yerle bir etmişti
Tuskon#039;a dair iddianame kabul edildi.
Tuskon'a dair iddianame kabul edildi.
Kavurmacı#039;dan #039;Kaçmadım#039; haberi: İmza atmak için karakola geldi
Kavurmacı'dan 'Kaçmadım' haberi: İmza atmak için karakola geldi
Bahçeli; FETÖ#039;cülerin isimlerini verin ne yapacağımı görün
Bahçeli; FETÖ'cülerin isimlerini verin ne yapacağımı görün
İstanbul#039;da FETÖ operasyonu, 10 gözaltı var
İstanbul'da FETÖ operasyonu, 10 gözaltı var
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darbeci general elindeki silaha 'Cep telefonu' dedi Darbeci general elindeki silaha 'Cep telefonu'...
Batman'da jandarma karakoluna bombalı saldırı Batman'da jandarma karakoluna bombalı saldırı
Okul müdürü sınav kağıdını yırtınca Başbakan oldu Okul müdürü sınav kağıdını yırtınca Başbakan...
Teröristler, Çukurca'da helikopter vurdu Teröristler, Çukurca'da helikopter vurdu
Şehit Songül Yarbay, o helikoptere son anda yetişmiş... Şehit Songül Yarbay, o helikoptere son anda yetişmiş...
Mardin'den acı haber; Uzman Onbaşı Hikmet Zengin şehit düştü Mardin'den acı haber; Uzman Onbaşı Hikmet...
Yukarı Çık

Darbeci general elindeki silaha 'Cep telefonu'...
FETÖ davası sanıklarından eski Tuğamiral Sinan Sürer, 15 Temmuz gecesine ait görüntülerde elinde silahın...

Haberi Oku