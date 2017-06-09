Damatlar tahliye ediliyor: Kavurmacı'dan sonra Yeter de çıktı

FETÖ soruşturmaları sırasında kamuoyunun sert tepkisine neden olan bazı salıvermelere bir yenisi daha eklendi. Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter de serbest bırakıldı.

Damatlar tahliye ediliyor: Kavurmacı'dan sonra Yeter de tahliye edildiFETÖ suçlamasıyla geçtiğimiz pazartesi günü gözaltına alınan ve tutuklanan TBMM eski başkanlarından Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter serbest bırakıldı.Kamuoyu'nda sert tepkilere neden olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın 'Sağlık nedeniyle' tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından Ekrem Yeter'in serbest bırakılması, FETÖ davalarında izlenen yöntemi tartışmalı hale getiriyor. Arınç'ın damadı Ekrem Yeter 4 gün önce Ankara. 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı"FETÖ üyeliği" suçlamasından tutuklanan eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter tahliye edildi.Yeter, 4 gün önce Ankara. 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı. İtiraz üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği Yeter'in tahliyesine karar verdi.