Darbeci general elindeki silaha 'Cep telefonu' dedi

"ATAŞELER ADLI GRUBA TEHDİT NEDENİYLE MESAJ ATTIM"

"ARAYIP SESİMİ TEYİT ETMEK İSTEYENLER VARDI"

"ELİMDEKİ SİLAH DEĞİL, CEP TELEFONU"

- Silah kullandın mı?

- (Fotoğrafları göstererek) Bu hedef gözetmek değil mi? ÖKK personeli orada ve emniyeti alıyor. Siz neden silah kaldırıyorsunuz?

"ELİNDEKİNİN SİLAH OLDUĞUNU KABUL ETTİ"

"DARBE GİRİŞİMİNİ 3 GRUP YAPTI"

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Duruşma, eski Tuğamiral Sinan Sürer'in savunmasıyla başladı.Darbe girişimini önlemek için Genelkurmay Başkanlığına giren sivillere ateş açtığı görüntüleri ortaya çıkan eskikoruma amaçlı elini kaldırdığını, kimseye hedef gözetmediğini iddia etti. Sürer'in yerde yaralı halde yatan şahsın yanında silahlı olarak görüntülenmesine ilişkin önce "Elimde silah yok, cep telefonu var" cevabını vermesi, ardından ise elindekinin silah olduğunu kabul etmesi dikkat çekti.Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın 15. celsesi başladı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Duruşma, darbe girişimini önlemek için karargaha giren siviller Resul Kaptancı ile Mesut Acu'na ateş ederek şehit eden eski Genelkurmay 1. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanı Tuğamiral Sinan Sürer'in savunmasıyla başladı. FETÖ'nün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u kullanmadığını, darbe toplantılarına katılmadığını savunan Sürer, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.Sürer, "" adlı Whatsapp grubu üzerindeki "Arkadaşlar, TSK yönetime el koymuştur. Bunu tüm muhataplarınıza iletin" şeklindeki mesajlarına ilişkin açıklamada bulundu. Söz konusu darbe girişimi kapsamında tarafından oluşturulan yeni bir grup olmadığını, bu çerçevede başkaları tarafından oluşturulan gruplara da üye olmadığını belirten Sürer, hiçbir gruptan da mesaj göndermediğini, mesaj da almadığını öne sürdü. Aynı davanın sanıklarından eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün kendisinin yanına geldiğini anlatan Sürer, "Partigöç, malum mesajın çekilmesini 'Genelkurmay Başkanının kesin emri var' diye talep ettiğinde itiraz ederek, 'Zaten bildiriyi web sitesine koymuşsunuz, bunu neden yayınlıyorsunuz? Bu hukuksuz işlere bizi neden karıştırıyorsunuz? Zaten Türkiye'deki yabancı ataşeler bu bildiriyi görmüştür ve kendi makamlarına ulaştırmıştır' diye itirazda bulundum. Buna cevaben 'Genelkurmay Başkanının emrine karşı mı geliyorsun' dedi. Yanında bulunan ÖKK personeli bana silah doğrulttu. Bunun üzerine Whatsapp grubundan mesaj atmak zorunda kaldım. Son 1 yıldır kullanılan 'Ataşeler' adlı Whatsapp grubundan bu kapsamda 'TSK yönetime el koymuştur. TSK'nın web sitesindeki bildiriyi bulunduğunuz yerdeki muhataplarınıza bildirin' mesajını attım" diye konuştu.Sürer, özellikle kriptolu olarak kullandıkları sistem yerine Whatsapp grubundan mesajı attığını kaydederek, bu şekilde anormal bir durum olduğunu ortaya koymaya çalıştığını ileri sürdü. Böylesine önemli bir mesajın kriptolu bir yerden değil de Whatsapp üzerinden atılmasının çoğu ataşeyi kuşkulandırdığını söyleyen Sürer, "Hatta arayıp sesimi teyit etmek isteyenler vardı. Mesaj olarak 'Siz misiniz' diye soran oldu. Bu tereddütlere 'Sorun yok' mesajları atılarak tedirginlikler giderilmeye çalışıldı. Bazı ataşelerden de 'Emredersiniz' mesajı geldi" ifadelerini kullandı.Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, savunmanın tamamlanmasının ardından Sürer'in Genelkurmay Başkanlığı içindeki silahlı fotoğraflarını gösterip, kendisinin olup olmadığını sordu. Sürer, bu soruya 'Evet benim' karşılığını verdi. Başkan Dik ile sanık Sürer arasında gelişen diyaloglar şu şekilde:- Koruma amaçlı elimi kaldırdım. Kimseye hedef gözetmedim. O şahısları tanımam etmem.- Hayır hedef gözetmedim. Onlar kendilerince güvenlik aldı, ben kendimce güvenlik aldım.- Ben ona bakmıyorum bile, görmedim ki onu. Tamamen kaos ortamı var. Bu fotoğrafı da ilk defa görüyorum. Bize bütün görüntüleri verin izleyelim, savunmamızı yapalım. Elimde silah yok, cep telefonu var.- Ben cep telefonuna benzettim. İkisi aynı renkte.Mahkeme Başkanı Dik ile sanık Sürer arasında yaşanan diyaloğun ardından Sürer, bir müddet sonra elindekinin telefon değil silah olduğunu kabul etti.Mahkeme Başkanı Dik'in, "Sence darbe teşebbüsünü kim yaptı?" sorusuna Sürer, "Bunu üç gruba bölebilirsiniz. Bunların biri malum FETÖ denilen örgüt. İkinci grup ise diğer muhafazakar gruplar. Üçüncü grup ise daha çok sol grup dediğimiz kişilerden oluşan grup. Cumhurbaşkanı karşıtı olan gruplar diye düşünüyorum" yanıtını verdi.Duruşmaya, verilen öğle arasının ardından Sürer'in çapraz sorgusuyla devam edilecek.