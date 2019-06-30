Davutoğlu Elazığ'da konuştu | AK Parti trol çetelerinin etkisi altında

Davutoğlu Elazığ konuşması | AK Parti trol çetelerinin etkisi altın



Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Elazığ'da düzenlenen Gönül Dostları Buluşması'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Devlet kadrolarının ve AK Parti'nin trol çetelerinin etkisi altında olduğunu söyleyen Davutoğlu önemli mesajlar verdi.

Dışişleri eski Bakanı ve seçilmiş son Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Elazığ'da yaptığı konuşmada, "Devlet makamını bir trol çetelerinin tuzaklarına mahkum edenlere karşı 3 yıl sustuk. Eğer işler iyi gitmiş olsaydı kıyamete kadar susardık. Hiçbir makam, mevki beklentimiz olmazdı" dedi

YÜZLEŞMEMİZ HALLEŞMEMİZ LAZIM

Davutoğlu, "Ya Meclis'e hesap verecek bir başbakandan oluşan parlamenter sistem ya da kuvvetler ayrımı ilkesine uyulan bir başkanlık sistemi olmalıdır. Her ikisi de olabilir. Ama bugünkü şartlar bunu gerektiriyor denerek yapılan her düzenleme sıkıntıya yol açıyor" dedi.

"Çok daha fazla konuşmamız, yüzleşmemiz halleşmemiz lazım" diyen konuşmasına başlayan Davutoğlu, "Bir muhasebe dönemindeyiz. Krizler muhasebe getirir. Muhasebeler, krizlerin yegane ilacıdır. Korkmadan, çekinmeden birbirimizle konuşmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, "Son dönemde karşı karşıya kaldığımız bu yeni meydan okumalarla ilgili olarak konunun uzmanı akademisyen, bürokratlarla, siyasette birlikte olduğumuz kişilerle, devlet adamlarıyla teorik işbirliği içinde buluyoruz, aynı zamanda Anadolu'yu dolaşıp nabız tutuyoruz" dedi.

"ÇOK CİDDİ SAVRULMALAR YAŞADIK"

"Son 3 yıl içinde siyasi hareketler ve AK Parti içindeki devinimler adına büyük değişiklikler ve ciddi savrulmalar yaşadık" diyen Ahmet Davutoğlu, "Bizim yapmamız gereken cesaretle, basiretle, ferasetle önümüzdeki meseleleri tartışmaktır. 3 yıl içinde siyasetin temelini dokuyan temeller bakımında, hem AK Parti'nin ilkeleri bakımında o ilkelerdeki savrulmalar bakımında çok ciddi değişimler ve odak kaymalarıyla karşı karşıyayız. Sizlerle istişare edeceğiz. Ekonomimizde, hukukta, siyasi devlet yapısındaki her durumu masaya yatırma durumundayız. Son 3 yıl içinde 2 seçim 1 referandum, 1 yenilenme yaşadık. Üslup, söylem, vizyonsuzluk hepimizi tedirgin etti. Yeni halin ne olması gerektiği konusunda istişarelerde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL SEÇİMLERİNİ DEĞERLENDİRMESİ

"İstanbul'da yenilenen seçimler bize ne gösterdi?" diyen Davutoğlu şunları söyledi:

"Seçim neticeleri sonrasında, büyük hüzün yaşıyorum. Bunun hesabını veremeyip dönüp, bizim haklı eleştirilerimizi bölünme çabası içinde göstermek isteyenler bilmeli ki biz bu kitleler bölünmesin diye başbakanlık makamından ayrıldık. Devlet makamını bir trol çetelerinin tuzaklarına mahkum edenlere karşı 3 yıl sustuk. Eğer işler iyi gitmiş olsaydı kıyamete kadar susardık. Hiçbir makam, mevki beklentimiz olmazdı. İstanbul seçimlerinde olduğu gibi tekrar kaybetmişsek, o kitleler hüzün içinde evinde dönmüşse; bunun sorumlusu söylemde, eylemde, siyasi hayatta ciddi savrulmalar yaşatanlardır."

"AK PARTİ TROL ÖRGÜTLERİNİN ETKİSİNE GİRMİŞSE..."

1 Kasım seçimleriyle 31 Mart seçimlerini karşılaştıran Davutoğlu, "Cumhur İttifakındaki MHP oyları çıkarıldığında AK Parti oyları yüzde 34-35 bandına gerilemiştir. Ne yaptık da bu oldu denmelidir, niye yüzde 14 puan kaybettik denmelidir" dedi.

"AK Parti bir kişinin, bir faninin, bir ailenin, bir grubun, bir kesimin, bir bölgenin, bir etnik ya da mezhebi grubun partisi değildir" diyen Ahmet Davutoğlu, "AK Parti bir takım trol örgütlerinin etkisi altına girmişse, soru sorması gereken biz, cevap vermesi gereken partiyi bu gruplara teslim edenlerdir" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu düşüncelerim şahsi düşünceler değildir. Daha önce gittiğim vilayetlerde hissettiğim düşüncelerdir. Bize hesap soranlar olduğu için yüreğimden gelen sesle haykırıyorum. Gelin konuşalım. Çağrım ülkenin geleceğiyle ilgili kaygı duyan herkese. Vicdan odaklı temiz bir siyasetten kopma nedeniyle buradayız. Ekonomik açığı iyi politikalarla kapatabilirsiniz ama vicdan açığını kapatmak mümkün değildir. Bir seçimde beka kaygısından bahsedip, diğer seçimde İmralı ile temasa geçmeye çalışmak veya bunu meşru göstermek milletin vicdanından kopuştur."

SİSTEME YÖNELİK ELEŞTİRİSİNİ SÜRDÜRDÜ

"Bugün AK Parti'nin 'Ak' kelimesiyle ifade edilen temiz siyasetin yeniden keşfedilmesi gerekmektedir" diyen Ahmet Davutoğlu, "Adalete ihtiyaç var. Adalet son dönemde öylesine çifte standart gösterdi ki, insanların adalete, hukuk sistemine güveni sarsıldı" dedi.

Davutoğlu şöyle konuştu:

"Anayasal sistemler kişilere ve kurumlara göre inşa edilmez. Ama maalesef tüm uyarılarımıza rağmen çarpık parlamenter sistemden çarpık bir başkanlık sistemine geçildi. Ya meclise hesap verecek bir başbakandan oluşan parlamenter sistem ya da kuvvetler ayrımı ilkesine uyulan bir başkanlık sistemi olmalıdır. Her ikisi de olabilir. Ama bugünkü şartlar bunu gerektiriyor denerek yapılan her düzenleme sıkıntıya yol açıyor. Devlet yapısıyla aile ilişkileri kesinlikle ayrılmalıdır. Devlet hiyerarşisinde birinci derece akrabalıklar olmamalıdır. Çok radikal, köklü reformlarla bu ülkenin psikolojisi ve devlet yapısı yeniden inşa edilmelidir."