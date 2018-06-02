Davutoğlu Konya Mitingi'ne neden davet edilmedi!

Davutoğlu Konya Mitingi'ne davet edilmedi!



Konya bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanıyor. Konya'da bugün çıkan gazetelerin neredeyse tamamı, aynı manşetlerle çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya Kılıçarslan Şehir Meyda'nında yapacağı seçim mitingi öncesi yerel gazetelerdeki ilanda, Konya ile ilgili tüm detaylara yer verilmiş. Ancak unutulan önemli bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.

Türkiye'nin seçilmiş 7 başbakanından biri olan Ahmet Davutoğlu'nun bu önemli mitinge katılıp katılmayacağı.



Konuyla ilgili görüştüğümüz AK Parti kaynakları, Davutoğlu'nun bu mitinge davet edilmediğini teyid etti. AK Parti tarihinin en büyük seçim zaferine, Genel Başkan olarak imzasını atan ve partinin tek seçilmiş Başbakanı olan Ahmet Davutoğlu'nun mitingte konuşmayacak olması tartışmaları da beraberine getirdi.

BİRLİK BERABERLİK VAKTİ AMA DAVUTOĞLU YOK! NEDEN?

Gazeteci yazar Kerem İşkan bu konuda kaleme aldığı makalede önemli detayları da okurlarıyla paylaştı.

Parti içinde Davutoğlu'na yönelik adeta bir linç kampanyasının yürütüldüğünü ima eden Kerem İşkan makalesinde şu görüşlere yer verdi; "Siyasi anlamda en savunmasız ve korumasız anında bile Konya’yı savunmak için bir lahza bile tereddüt etmeyerek, kripto fetöcülerin, pelikan çetelerinin, siyasal kliklerin hedef tahtasına oturtuldu" diyerek yakında tarihe damgasını vuran olayları



Davutoğlu'nun mitinge davet edilmemesi konusu sosyal medyada tartışmalara neden olurken, Kerem İşkan yaşanan süreci bakın nasıl kaleme aldı:

Türkiye’nin seçilmiş kaç Başbakanı vardır?

Partisinin başında seçime Başbakan adayı olarak girmiş, seçim sonrası halkın oylarıyla Başbakan olan kaç kişi vardır?

Ara dönem, geçiş hükümetleri, atama Başbakanları saymıyoruz…

Çok Partili hayata geçişten bu yana sadece YEDİ…

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Evet, yanlış duymadınız sadece 7 Başbakan seçilmiştir…

Adnan Menderes

Bülent Ecevit

Süleyman Demirel,

Turgut Özal

Necmettin Erbakan

Tayyip Erdoğan

Ahmet Davutoğlu

Kalan 19’u geçiş, ara dönem, atama falan filan…

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1 Kasım seçimlerinde AK Parti tarihinin en büyük zaferini taşıdı TBMM’ne… AK Parti tarihinde bu kadar güçlü meclis ile ilk kez onunla karşılaşıyordu… Oyları % 49,5 ulaşmıştı…

Sadece aylar sonra en yakın bildikleri dostları(!) tarafından, Sezarvari, Brtüslerinin hançerleriyle devrildi, herkes açacak ağzını yumacak şimdi gözünü derken ağzından;

“Yol ve dava arkadaşlarımı kırmamak için hiçbir faninin terk etmeyeceği bu makamlardan çekiliyorum..”dedi…

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Peşinden gelen süreçlerde kırıldı ama küsmedi, aşağı yukarı olacakların tümünü en başından anlattı…

Hem Cumhurbaşkanına hem de partinin en yetkili organlarına simülasyonlar oluşturarak, tek- tek madde madde karşılaşılabilecek tüm tehdit ve tehlikeleri anlattı…

Anayasa değişikli için gidilen referandum öncesinde kapalı kapılara ardında deyim yerindeyse neredeyse yalvardı…

“Yapmayın etmeyin, kendi ayağınıza sıkarsınız, bu şart ve koşullarda mücadele ettiğiniz tüm fikirler ile ittifak, koalisyon yapmak zorunda kalırsınız, ülke bunu taşıyamaz..” vesaire vesaire…”

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Yine de referandumdan önce meydana çıktı ağızından EVET çıkmadı… Biliyordu EVET’in o haliyle ne kadar tehlikeli ve derin tuzaklarla dolu bir sürecin kapılarını aralayacağını…

Bugünleri gördü, uyardı, çabaladı, gayret etti, her şeye rağmen destek oldu…

Ağız dolusu küfürle,

Envai çeşit iftira ve hareketle dışlandı…

Siyasi anlamda en savunmasız ve korumasız anında bile Konya’yı savunmak için bir lahza bile tereddüt etmeyerek, kripto fetöcülerin, pelikan çetelerinin, siyasal kliklerin hedef tahtasına oturtuldu…

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun dediklerinin hepsi çıktı…

AK Parti girdiği bu dönemeçte, kendi hataları üzerinden en sıkıntılı günlerinde kurt siyasetçilerin taa baştan tuzakladığı ‘erken seçim’ peynirine doğru koşuyor(!)…

Davutoğlu tüm bunlara rağmen şahsına devam eden hakaret, iftira ve küfürlere aldırmadan, kıvırmadan bükmeden koşulsuz, beklentisiz yine Erdoğan’a desteğini açıktan verdi…

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Şimdi birileri çıkıp aynı o ucuz sokak edebiyatını yapıyor;

“AK Partinin en zor gününde Davutoğlu niye susuyor..”

“Destek olsun, sesini çıkartsın..”

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Davutoğlu’na muhabbeti(!) var diye Türkiye’de onlarca il başkanı görevden alındı…

24 Haziran milletvekili listelerinde bırakın Davutoğlu’na yakın olmayı, ona selam vermiş herkesi liste dışı bırakarak doğradılar…

Konya Listeleri yapılırken nezaketen fikrinin alınıp alınmadığını yazmak bile abesle iştigal…

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AK Parti’nin şuana kadar kaç Genel Başkanı oldu?

Tayyip Erdoğan

Ahmet Davutoğlu

Binali Yıldırım…

Her şeyden önemlisi;

Genel Başkanı olduğu AK Parti’de bugün Davutoğlu DELEGE bile yazılmamış…

AK Parti Kongresine gitse Genel Başkanlık yaptığı partisine oy veremez…

Bu kin, bu düşmanlık, bu Davutoğlu garezi niye?

Şimdi birileri çıkıp;

“Davutoğlu destek versin, hainlik yapmasın..” türküsünü yeniden çığırmaya başladı…

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Az buçuk tanıyan, gözlemleyen bir gazeteci olarak, tüm bu olayların neticesinde;

Davutoğlu, ne Konya mitingine , ne başka bir mitinge gitmez, kürsüye filanda çıkmaz bun saaten sonra...

Türkiye’nin seçilmiş son Başbakan’ına yapılan bu ayıp, nobranlık ve çukur siyaseti delege bile yazılmayarak ‘tüy’ dikme seviyesine kadar inmiştir...

Bence Davutoğlu’na konuşun filan diye pelikan çeteleri hiç çemkirmesinler;

Çünkü konuşursa bundan sonra çok ağır konuşacağı kanaatindeyim…