Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
99171
ALTIN
193.489
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.2207
EURO
5.3613
Fenerbahçe Doğuş finalde
Fenerbahçe Doğuş finalde
'Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik'
'Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik'
TFF yönetimi ibra edildi
TFF yönetimi ibra edildi
Lampard, Derby County'yi çalıştıracak
Lampard, Derby County'yi çalıştıracak
A Milli Futbol Takımı Tunus karşısında
A Milli Futbol Takımı Tunus...

Davutoğlu Konya Mitingi'ne neden davet edilmedi!

AK Parti içinde, Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu'na selam verenlerin delege bile yazılmadığı bir dönemde, Konya'da mitingde konuşmaya hazırlanan Erdoğan'ın, Konya'nın büyük önem verdiği eski başbakanı davet etmemesi tartışmalara neden oldu..

Davutoğlu Konya Mitingi'ne neden davet edilmedi!

AK Parti içinde, Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu'na selam verenlerin delege bile yazılmadığı bir dönemde, Konya'da mitingde konuşmaya hazırlanan Erdoğan'ın, Konya'nın büyük önem verdiği eski başbakanı davet etmemesi tartışmalara neden oldu..

02 Haziran 2018 Cumartesi 03:15
Davutoğlu Konya Mitingi'ne neden davet edilmedi!

Davutoğlu Konya Mitingi'ne davet edilmedi!


Konya bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanıyor. Konya'da bugün çıkan gazetelerin neredeyse tamamı, aynı manşetlerle çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya Kılıçarslan Şehir Meyda'nında yapacağı seçim mitingi öncesi yerel gazetelerdeki ilanda, Konya ile ilgili tüm detaylara yer verilmiş. Ancak unutulan önemli bir ayrıntı gözlerden kaçmadı. 

Türkiye'nin seçilmiş 7 başbakanından biri olan Ahmet Davutoğlu'nun bu önemli mitinge katılıp katılmayacağı. 


Konuyla ilgili görüştüğümüz AK Parti kaynakları, Davutoğlu'nun bu mitinge davet edilmediğini teyid etti. AK Parti tarihinin en büyük seçim zaferine, Genel Başkan olarak imzasını atan ve partinin tek seçilmiş Başbakanı olan Ahmet Davutoğlu'nun mitingte konuşmayacak olması tartışmaları da beraberine getirdi. 

BİRLİK BERABERLİK VAKTİ AMA DAVUTOĞLU YOK! NEDEN?

Gazeteci yazar Kerem İşkan bu konuda kaleme aldığı makalede önemli detayları da okurlarıyla paylaştı. 

Parti içinde Davutoğlu'na yönelik adeta bir linç kampanyasının yürütüldüğünü ima eden Kerem İşkan makalesinde şu görüşlere yer verdi; "Siyasi anlamda en savunmasız ve korumasız anında bile Konya’yı savunmak için bir lahza bile tereddüt etmeyerek, kripto fetöcülerin, pelikan çetelerinin, siyasal kliklerin hedef tahtasına oturtuldu" diyerek yakında tarihe damgasını vuran olayları 


Davutoğlu'nun mitinge davet edilmemesi konusu sosyal medyada tartışmalara neden olurken, Kerem İşkan yaşanan süreci bakın nasıl kaleme aldı:

Türkiye’nin seçilmiş kaç Başbakanı vardır?

Partisinin başında seçime Başbakan adayı olarak girmiş, seçim sonrası halkın oylarıyla Başbakan olan kaç kişi vardır?

Ara dönem, geçiş hükümetleri, atama Başbakanları saymıyoruz…

Çok Partili hayata geçişten bu yana sadece YEDİ

***

Evet, yanlış duymadınız sadece 7 Başbakan seçilmiştir…

Adnan Menderes

Bülent Ecevit

Süleyman Demirel,

Turgut Özal

Necmettin Erbakan

Tayyip Erdoğan

Ahmet Davutoğlu

Kalan 19’u geçiş, ara dönem, atama falan filan…

***

1 Kasım seçimlerinde AK Parti tarihinin en büyük zaferini taşıdı TBMM’ne… AK Parti tarihinde bu kadar güçlü meclis ile ilk kez onunla karşılaşıyordu… Oyları % 49,5 ulaşmıştı…

Sadece aylar sonra en yakın bildikleri dostları(!) tarafından, Sezarvari, Brtüslerinin hançerleriyle devrildi, herkes açacak ağzını yumacak şimdi gözünü derken ağzından;

“Yol ve dava arkadaşlarımı kırmamak için hiçbir faninin terk etmeyeceği bu makamlardan çekiliyorum..”dedi…

***

Peşinden gelen süreçlerde kırıldı ama küsmedi, aşağı yukarı olacakların tümünü en başından anlattı…

Hem Cumhurbaşkanına hem de partinin en yetkili organlarına simülasyonlar oluşturarak, tek- tek madde madde karşılaşılabilecek tüm tehdit ve tehlikeleri anlattı…

Anayasa değişikli için gidilen referandum öncesinde kapalı kapılara ardında deyim yerindeyse neredeyse yalvardı…

“Yapmayın etmeyin, kendi ayağınıza sıkarsınız, bu şart ve koşullarda mücadele ettiğiniz tüm fikirler ile ittifak, koalisyon yapmak zorunda kalırsınız, ülke bunu taşıyamaz..”  vesaire vesaire…”

***

Yine de referandumdan önce meydana çıktı ağızından EVET çıkmadı… Biliyordu EVET’in o haliyle ne kadar tehlikeli ve derin tuzaklarla dolu bir sürecin kapılarını aralayacağını…

Bugünleri gördü, uyardı, çabaladı, gayret etti, her şeye rağmen destek oldu…

Ağız dolusu küfürle,

Envai çeşit iftira ve hareketle dışlandı…

Siyasi anlamda en savunmasız ve korumasız anında bile Konya’yı savunmak için bir lahza bile tereddüt etmeyerek, kripto fetöcülerin, pelikan çetelerinin, siyasal kliklerin hedef tahtasına oturtuldu…

***

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun dediklerinin hepsi çıktı…

AK Parti girdiği bu dönemeçte, kendi hataları üzerinden en sıkıntılı günlerinde kurt siyasetçilerin taa baştan tuzakladığı ‘erken seçim’ peynirine doğru koşuyor(!)…

Davutoğlu tüm bunlara rağmen şahsına devam eden hakaret, iftira ve küfürlere aldırmadan, kıvırmadan bükmeden koşulsuz, beklentisiz yine Erdoğan’a desteğini açıktan verdi…

***

Şimdi birileri çıkıp aynı o ucuz sokak edebiyatını yapıyor;

“AK Partinin en zor gününde Davutoğlu niye susuyor..”

“Destek olsun, sesini çıkartsın..”

***

Davutoğlu’na muhabbeti(!) var diye Türkiye’de onlarca il başkanı görevden alındı…

24 Haziran milletvekili listelerinde bırakın Davutoğlu’na yakın olmayı, ona selam vermiş herkesi liste dışı bırakarak doğradılar…

Konya Listeleri yapılırken nezaketen fikrinin alınıp alınmadığını yazmak bile abesle iştigal…

***

AK Parti’nin şuana kadar kaç Genel Başkanı oldu?

Tayyip Erdoğan

Ahmet Davutoğlu

Binali Yıldırım…

Her şeyden önemlisi;

Genel Başkanı olduğu AK Parti’de bugün Davutoğlu DELEGE bile yazılmamış…

AK Parti Kongresine gitse Genel Başkanlık yaptığı partisine oy veremez…

Bu kin, bu düşmanlık, bu Davutoğlu garezi niye?

Şimdi birileri çıkıp;

“Davutoğlu destek versin, hainlik yapmasın..” türküsünü yeniden çığırmaya başladı…

***

Az buçuk  tanıyan, gözlemleyen  bir gazeteci olarak, tüm bu olayların neticesinde; 

Davutoğlu, ne Konya mitingine , ne başka bir mitinge gitmez, kürsüye filanda çıkmaz bun saaten sonra...

Türkiye’nin seçilmiş son Başbakan’ına yapılan bu ayıp, nobranlık ve çukur siyaseti delege bile yazılmayarak ‘tüy’ dikme seviyesine kadar inmiştir...

Bence Davutoğlu’na konuşun filan diye pelikan çeteleri hiç çemkirmesinler;

Çünkü konuşursa bundan sonra çok ağır konuşacağı kanaatindeyim…

Son Güncelleme: 02.06.2018 07:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emniyet'ten 101 bin 605 kişi ve 5 bin 722 okul servisine sıkı denetim
Emniyet'ten 101 bin 605 kişi ve 5 bin 722 okul servisine sıkı denetim
Muharrem İnce Bilecik'te: Çocukların geleceği seçimden daha önemli 
Muharrem İnce Bilecik'te: Çocukların geleceği seçimden daha önemli 
Erdoğan'dan gençlere sahur sürprizi: Çay hazırsa geliyorum
Erdoğan'dan gençlere sahur sürprizi: Çay hazırsa geliyorum
MHP af konusunda ısrarını sürdürüyor: Çıkacak, geri dönüşü yok
MHP af konusunda ısrarını sürdürüyor: Çıkacak, geri dönüşü yok
Kuzey Irak'ta çatışma, 3 askerimiz şehit oldu
Kuzey Irak'ta çatışma, 3 askerimiz şehit oldu
İnce'den Nasuhi Güngör'ün sözlerine cevap geldi
İnce'den Nasuhi Güngör'ün sözlerine cevap geldi
İnce Kırıkkale'de, Angele Merkel'e sert çıktı: Sen kimsin 
İnce Kırıkkale'de, Angele Merkel'e sert çıktı: Sen kimsin 
Kılıçdaroğlu; İlk işimiz çiftçinin faiz borçlarını silmekm
Kılıçdaroğlu; İlk işimiz çiftçinin faiz borçlarını silmekm

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim