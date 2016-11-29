DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber geldi; Şehit düştüler

41 GÜN SONRA KARA HABER GELDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırları içerisinde düzenlediği Fırak Kalkanı Operasyonu sırasında terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan iki askerin cenazesi bugün teslim alındı.Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılanve'in şehit olduğu öğrenildiTerör örgütü, 29 Kasım 2016 salı günü El Bab’ın batısındakiyakınlarında Türk askerlerinin araçlarına saldırı düzenlemiş, yaralanan Astsubay(28) ile Astsubay’yı (24) kaçırmıştı.Adana nüfusuna kayıtlı Keskin ve Çanakkale nüfusuna kayıtlı Kaşıkçı, Rakka’da yerin altındaki gizli bir sığınağa götürülmüştü. Yaralı askerlerin sağlığına kavuşmalarının ardından DEAŞ hapishanelerine konulacağı iddia edilmişti.41 gündür terör örgütü DEAŞ’ın elinde bulunan 2 askerden acı haber geldi., şehit olan 2 askerin cenazesinin teslim alındığını söyledi.Hamza Tümeni’nin 6 DEAŞ esirini de terör örgütüne verdiği bildirildi. 2 askerin cenazesinin Türk birliklerine teslim edildiği öğrenildi. Hamza Tümeni’nin elinde yaklaşık 60 DEAŞ’lı teröristin esir olarak bulunduğu öğrenildi.