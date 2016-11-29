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10 Ocak 2017 Salı 00:10

DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber geldi; Şehit düştüler

DEAŞ'li teröristler tarafından yaralı olarak kaçırılan iki Türk askerinin şehit düştüğü haberi geldi.

DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber geldi; Şehit düştüler
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DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber geldi; Şehit düştüler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırları içerisinde düzenlediği Fırak Kalkanı Operasyonu sırasında terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan iki askerin cenazesi bugün teslim alındı.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan Kıvanç Kaşıkçı ve Muhammed Duran Keskin'in şehit olduğu öğrenildi

Terör örgütü DEAŞ, 29 Kasım 2016 salı günü El Bab’ın batısındaki Dana Köyü yakınlarında Türk askerlerinin araçlarına saldırı düzenlemiş, yaralanan Astsubay Muhammed Duran Keskin (28) ile Astsubay Kıvanç Kaşıkçı’yı (24) kaçırmıştı.

Adana nüfusuna kayıtlı Keskin ve Çanakkale nüfusuna kayıtlı Kaşıkçı, Rakka’da yerin altındaki gizli bir sığınağa götürülmüştü. Yaralı askerlerin sağlığına kavuşmalarının ardından DEAŞ hapishanelerine konulacağı iddia edilmişti.

41 GÜN SONRA KARA HABER GELDİ

41 gündür terör örgütü DEAŞ’ın elinde bulunan 2 askerden acı haber geldi. Hamza Tümeni Dış İşler Sorumlusu Eyüp Ahmet Ağa, şehit olan 2 askerin cenazesinin teslim alındığını söyledi.

Hamza Tümeni’nin 6 DEAŞ esirini de terör örgütüne verdiği bildirildi. 2 askerin cenazesinin Türk birliklerine teslim edildiği öğrenildi. Hamza Tümeni’nin elinde yaklaşık 60 DEAŞ’lı teröristin esir olarak bulunduğu öğrenildi.
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