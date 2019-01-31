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Defineciler yatırımcı gibi günlerdir 'mesai' yapmış

Jenaratörler, dinamitler, branda ve hiltiler... Yatırımcı ruhlu defineciler kendi aralarında iş bölümü yaparak Taraklı'da başladıkları kazı sık sık patlattıkları dinamitler yüzünden yarıda kaldı. 

Defineciler yatırımcı gibi günlerdir 'mesai' yapmış

Jenaratörler, dinamitler, branda ve hiltiler... Yatırımcı ruhlu defineciler kendi aralarında iş bölümü yaparak Taraklı'da başladıkları kazı sık sık patlattıkları dinamitler yüzünden yarıda kaldı. 

31 Ocak 2019 Perşembe 15:02
Defineciler yatırımcı gibi günlerdir 'mesai' yapmış

Defineciler yatırımcı gibi günlerdir 'mesai' yapmış



Jandarma defineci magandaların tepesine Taraklı yakınlarında çöktü. Sakarya'nın Taraklı ilçesinde branda ile çalışma alanını kamufle edip jeneratör yardımıyla aydınlattıkları alanda kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde branda ile çalışma alanını kamufle edip jeneratör yardımıyla aydınlattıkları alanda kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kazı esnasında dinamit kullandıkları ortaya çıktı

JENERATÖR VE HİLTİLİ KAZI

Kazı esnasında dinamit kullandıklarını da itiraf eden şüpheliler jandarma ekiplerini şaşırttı. Olay mahallinde yapılan aramada aralarında jeneratör ve hiltinin de olduğu çok sayıda malzeme ele geçirilerek tutanakla muhafaza altına alındı. Savcılığın talimatı ile olay Sakarya Müze Müdürlüğüne bildirildi. Müze yetkililerin olay yerinde inceleme yapması beklenirken, gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BRANDALI KAMUFLAJ

Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerine kaçak kazı yapıldığı ihbarı yapıldı. Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Harkköy Mahallesi Kömürlük mevkiinde definecilerin branda ile çalışma alanını kamufle edip jeneratörle aydınlattıkları alanda hilti makinesi ile kaçak kazı yaptıkları tespit edildi. Harekete geçen Jandarma Asayiş Timleri olay yerinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen M.S., R.D., K.A., M.T., A.D., E.S. ve B.A. isimli 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

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