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Denizde can pazarı, tekne alabora oldu

Haydarpaşa mendirek yakınlarında bir tekne önce alabora oldu, sonra battı. Teknede bulunanlar denize saçıldı..

Denizde can pazarı, tekne alabora oldu

Haydarpaşa mendirek yakınlarında bir tekne önce alabora oldu, sonra battı. Teknede bulunanlar denize saçıldı..

15 Haziran 2019 Cumartesi 18:42
Denizde can pazarı, tekne alabora oldu

Denizde can pazarı, tekne alabora oldu

Haydarpaşa mendirek yakınlarında bir tekne önce alabora oldu, sonra battı. Teknede bulunanlar denize saçıldı..


Kadıköy Haydarpaşa’da mendirek yakınlarında bir tekne batarak alabora oldu. Teknede bulunan biri çocuk 5 kişi denize düşerek boğulma tehlikesi yaşadı. Denizdeki vatandaşlar kıyı emniyet ekiplerince kurtarıldı, ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.

Olay, Kadıköy Haydarpaşa mendirek yakınlarında açıklarında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. 
Denize açılan teknenin bir anda alabora olabora olarak batmasını gören vatandaşlar kıyı emniyete haber verdi.

Teknede bulunan biri çocuk 5 vatandaş suya düşerek boğulma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Olay yerine gelen kıyı emniyet ekipleri, denizdeki vatandaşları teknelerine alarak mendireğe çıkardı. Kurtarılan vatandaşlar, ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.

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