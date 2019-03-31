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Denizli Acıpayam'da deprem oldu, bu kez 5 ile sallandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde deprem oldu. 5.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Acıpayam ilçesine bağlı Karahüyük olduğu açıklandı..

Denizli Acıpayam'da deprem oldu, bu kez 5 ile sallandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde deprem oldu. 5.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Acıpayam ilçesine bağlı Karahüyük olduğu açıklandı..

31 Mart 2019 Pazar 14:45
Denizli Acıpayam'da deprem oldu, bu kez 5 ile sallandı

Denizli Acıpayam'da deprem oldu, bu kez 5 ile sallandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde deprem oldu. 5.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Acıpayam ilçesine bağlı Karahüyük olduğu açıklandı.. Deprem sırasında oy verme işleminin yapıldığı binalarda korku ve panik yaşandı.


Son dakika deprem, Denizli'de deprem. Denizli'nin Acıpayam ilçesi, 5.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. 
Son depremler, Yer kürenin 5.2 KM derinliğinde oluşan deprem başta Denizli ve Acıpayam olmak üzere Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde geniş bir alanda hissedildi..

.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.03.31 14:30:15  37.4885   29.3892        5.2      -.-  5.0  5.1   KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI)                      İlksel
2019.03.31 10:16:26  39.1920   40.1822        7.9      -.-  2.4  -.-   ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)                       İlksel
2019.03.31 09:41:41  40.5137   30.5173       12.4      -.-  2.4  -.-   TUZLA-TARAKLI (SAKARYA)                           İlksel
2019.03.31 08:50:09  37.4373   29.4237        6.2      -.-  1.3  -.-   YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)                        İlksel
2019.03.31 08:42:07  38.7170   38.1760        1.6      -.-  1.8  -.-   KOSAR-YAZIHAN (MALATYA)                           İlksel
2019.03.31 08:26:44  38.6998   38.2040        5.0      -.-  1.5  -.-   ASAR-ARGUVAN (MALATYA)                            İlksel
2019.03.31 08:19:19  37.4193   29.3925       12.8      -.-  1.6  -.-   PINARYAZI-ACIPAYAM (DENIZLI)                      İlksel
2019.03.31 08:11:26  36.4613   28.7217        7.5      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.31 07:35:33  37.4477   29.4628        6.7      -.-  2.5  -.-   CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI)                          İlksel
2019.03.31 05:05:39  37.4788   29.4808        7.8      -.-  2.1  -.-   CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI)                          İlksel
2019.03.31 03:07:55  37.4393   29.4182        8.3      -.-  1.8  -.-   YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)                        İlksel
2019.03.31 02:50:10  36.3250   34.1815        7.2      -.-  3.3  3.0   KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                İlksel
2019.03.31 02:24:17  37.4887   29.4395        6.9      -.-  2.2  -.-   UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)                          İlksel
2019.03.31 02:11:13  38.8618   26.0578        9.4      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.03.31 02:07:26  39.3005   25.8947        7.9      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.03.31 02:00:00  37.4510   29.4208        6.2      -.-  3.3  3.4   UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)                          İlksel
2019.03.31 01:57:48  37.4878   29.4173        7.0      -.-  2.8  -.-   UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)                          İlksel
2019.03.31 01:22:56  37.4217   29.4007        6.8      -.-  2.4  -.-   YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)                        İlksel
2019.03.31 01:09:06  37.4550   29.4222        6.7      -.-  3.8  3.8   UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)                          İlksel
2019.03.31 00:12:27  37.7545   27.8227       19.2      -.-  1.3  -.-   CIFTLIKKOY-(AYDIN)                                İlksel
2019.03.30 22:49:23  37.4408   29.4173        5.9      -.-  2.7  -.-   YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)                        REVIZE01   (2019.03.30 22:49:23)
2019.03.30 21:23:59  39.4087   39.1645        5.2      -.-  1.7  -.-   KOSELER-OVACIK (TUNCELI)                          İlksel
2019.03.30 20:06:33  38.7753   38.1710        5.0      -.-  1.5  -.-   YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA)                       İlksel
2019.03.30 18:58:25  37.4023   29.4407        5.7      -.-  1.9  -.-   YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)                        İlksel
Son Güncelleme: 31.03.2019 15:04
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