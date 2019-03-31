Denizli Acıpayam'da deprem oldu, bu kez 5 ile sallandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde deprem oldu. 5.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Acıpayam ilçesine bağlı Karahüyük olduğu açıklandı.. Deprem sırasında oy verme işleminin yapıldığı binalarda korku ve panik yaşandı.



Son dakika deprem, Denizli'de deprem. Denizli'nin Acıpayam ilçesi, 5.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Son depremler, Yer kürenin 5.2 KM derinliğinde oluşan deprem başta Denizli ve Acıpayam olmak üzere Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde geniş bir alanda hissedildi..