Denizli Acıpayam'da deprem oldu, bu kez 5 ile sallandı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde deprem oldu. 5.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Acıpayam ilçesine bağlı Karahüyük olduğu açıklandı.. Deprem sırasında oy verme işleminin yapıldığı binalarda korku ve panik yaşandı.
Son dakika deprem, Denizli'de deprem. Denizli'nin Acıpayam ilçesi, 5.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Son depremler, Yer kürenin 5.2 KM derinliğinde oluşan deprem başta Denizli ve Acıpayam olmak üzere Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde geniş bir alanda hissedildi..
.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.03.31 14:30:15 37.4885 29.3892 5.2 -.- 5.0 5.1 KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.31 10:16:26 39.1920 40.1822 7.9 -.- 2.4 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2019.03.31 09:41:41 40.5137 30.5173 12.4 -.- 2.4 -.- TUZLA-TARAKLI (SAKARYA) İlksel
2019.03.31 08:50:09 37.4373 29.4237 6.2 -.- 1.3 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.31 08:42:07 38.7170 38.1760 1.6 -.- 1.8 -.- KOSAR-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2019.03.31 08:26:44 38.6998 38.2040 5.0 -.- 1.5 -.- ASAR-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2019.03.31 08:19:19 37.4193 29.3925 12.8 -.- 1.6 -.- PINARYAZI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.31 08:11:26 36.4613 28.7217 7.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.31 07:35:33 37.4477 29.4628 6.7 -.- 2.5 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.31 05:05:39 37.4788 29.4808 7.8 -.- 2.1 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.31 03:07:55 37.4393 29.4182 8.3 -.- 1.8 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.31 02:50:10 36.3250 34.1815 7.2 -.- 3.3 3.0 KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2019.03.31 02:24:17 37.4887 29.4395 6.9 -.- 2.2 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.31 02:11:13 38.8618 26.0578 9.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.31 02:07:26 39.3005 25.8947 7.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.03.31 02:00:00 37.4510 29.4208 6.2 -.- 3.3 3.4 UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.31 01:57:48 37.4878 29.4173 7.0 -.- 2.8 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.31 01:22:56 37.4217 29.4007 6.8 -.- 2.4 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.31 01:09:06 37.4550 29.4222 6.7 -.- 3.8 3.8 UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.31 00:12:27 37.7545 27.8227 19.2 -.- 1.3 -.- CIFTLIKKOY-(AYDIN) İlksel
2019.03.30 22:49:23 37.4408 29.4173 5.9 -.- 2.7 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) REVIZE01 (2019.03.30 22:49:23)
2019.03.30 21:23:59 39.4087 39.1645 5.2 -.- 1.7 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2019.03.30 20:06:33 38.7753 38.1710 5.0 -.- 1.5 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2019.03.30 18:58:25 37.4023 29.4407 5.7 -.- 1.9 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel