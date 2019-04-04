Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
94441
ALTIN
234.509
DOLAR
5.6381
STERLİN
7.4397
EURO
6.3370

Denizli Çardak'da feci kaza, 2 ölü 20 yaralı var 

Denizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı. Kaza yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Denizli Çardak'da feci kaza, 2 ölü 20 yaralı var 

Denizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı. Kaza yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi

04 Nisan 2019 Perşembe 08:00
Denizli Çardak'da feci kaza, 2 ölü 20 yaralı var 

Denizli Çardak'da feci kaza, 2 ölü 20 yaralı var 



Denizli’ de meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otobüste çok sayıda kişi yaralanırken, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20'ye yakın da yaralı var.

Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli,  Çardak ilçesinde meydana geldi. Osman Özden yönetimindeki 42 HA 856 plakalı otobüs sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Otobüs devrildikten sonra yan yatarak durabildi.

Kaza sonrası tam bir can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralıları kurtarma çalışması başlatırken, kendi imkanları ile çıkan yada ekipler tarafından çıkarılan yaralılar ambulanslarla Çardak ve çevre ilçelerdeki hastanelere taşınmaya başlandı. Yapılan ilk tespitlerde 20’ye yakın yaralı olduğu kaydedildi.

Kazada otobüs şoförü Osman Özden ve ismi henüz tespit edilemeyen bir yolcunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazada devrilen otomobilin Konya’dan, Aydın Kuşadası'na yolcu taşıyan özel bir firmaya ait otobüs olduğu kaydedildi. Kazada ölü ve yaralı sayısının artmasından korkuluyor.
 

Anahtar Kelimeler:
DenizliÇardak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halk TV'de toplu kıyım | Çok sayıda gazeteci işten çıkarıldı
Halk TV'de toplu kıyım | Çok sayıda gazeteci işten çıkarıldı
Sarıyer Belediye Başkanı Genç: Seçimle gelen, seçimle gider
Sarıyer Belediye Başkanı Genç: Seçimle gelen, seçimle gider
Otelde şüpheli ölüm | Genç kadın odasında ölü bulundu
Otelde şüpheli ölüm | Genç kadın odasında ölü bulundu
CHP'den İstanbul açıklaması | İmamoğlu'nun mazbatasını verin
CHP'den İstanbul açıklaması | İmamoğlu'nun mazbatasını verin
Turgay Güler'in kibri, İmamoğlu'na yaradı
Turgay Güler'in kibri, İmamoğlu'na yaradı
Geçersiz oylarda müşahitlerin şerhi neden yok?
Geçersiz oylarda müşahitlerin şerhi neden yok?
Bugün hava nasıl olacak | Yağmur uyarısı var 
Bugün hava nasıl olacak | Yağmur uyarısı var 
Üsküdar Seçim Kurulu önünde kavga | Polis havaya ateş açtı
Üsküdar Seçim Kurulu önünde kavga | Polis havaya ateş açtı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort