Denizli'de düşen uçak: 2 pilotun cesedi bulundu
Denizli'de dün düşen eğitim uçağının enkazına ve hayatını kaybeden 2 kişinin cesedine ulaşıldı.. Uçağın enkazı Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunurken, pilot adayı Merve Altun ile pilot öğretmen Hamdi Yılmaz'ın hayatını kaybettiği açıklandı..
Denizli'de düşen eğitim uçağının enkazının Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunduğu yer tespit edildi. Denizli Valisi Hasan Karahan, düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.
Denizli Çardak Havalimanı'ndan kalkıp bir süre sonra düştüğü tespit edilen eğitim uçağının enkazının Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice mahallesinde bulunduğu açıklandı. Uçağın içindeki pilotlardan Merve Altun ve Hamdi Yılmaz'ın öldüğü belirtildi.
DENİZLİ VALİSİ ACI HABERİ AÇIKLADI
Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunduğu tespit edilen uçağın enkazının ardından açıklama yapan. Denizli Valisi Hasan Karahan, düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını ifade etti.