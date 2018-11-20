Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93003
ALTIN
207.898
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7733
EURO
5.9813
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Mustafa Cengiz "Sahte dostlardan korunun"
Mustafa Cengiz
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı; Kelimeler tükendi
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti

Denizli'de düşen uçak: 2 pilotun cesedi bulundu

Denizli'de dün düşen eğitim uçağının enkazına ve hayatını kaybeden 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Denizli'de düşen uçak: 2 pilotun cesedi bulundu

Denizli'de dün düşen eğitim uçağının enkazına ve hayatını kaybeden 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

20 Kasım 2018 Salı 09:23
Denizli'de düşen uçak: 2 pilotun cesedi bulundu

Denizli'de düşen uçak: 2 pilotun cesedi bulundu


Denizli'de dün düşen eğitim uçağının enkazına ve hayatını kaybeden 2 kişinin cesedine ulaşıldı.. Uçağın enkazı Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunurken, pilot adayı Merve Altun ile pilot öğretmen Hamdi Yılmaz'ın hayatını kaybettiği açıklandı..


Denizli'de düşen eğitim uçağının enkazının Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunduğu yer tespit edildi. Denizli Valisi Hasan Karahan, düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Denizli Çardak Havalimanı'ndan kalkıp bir süre sonra düştüğü tespit edilen eğitim uçağının enkazının Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice mahallesinde bulunduğu açıklandı. Uçağın içindeki pilotlardan Merve Altun ve Hamdi Yılmaz'ın öldüğü belirtildi.

DENİZLİ VALİSİ ACI HABERİ AÇIKLADI

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunduğu tespit edilen uçağın enkazının ardından açıklama yapan. Denizli Valisi Hasan Karahan, düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını ifade etti.

Son Güncelleme: 20.11.2018 08:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cübbeli Ahmet Hoca yoğun bakımda
Cübbeli Ahmet Hoca yoğun bakımda
Kübra Kilit'in katili aranıyor; Canavar sürücü vurup kaçmıştı
Kübra Kilit'in katili aranıyor; Canavar sürücü vurup kaçmıştı
Günü geçmiş ürünleri ormanlık alana attılar
Günü geçmiş ürünleri ormanlık alana attılar
Süngütepe Faciası; Top mermisini kopan parça patlatmış
Süngütepe Faciası; Top mermisini kopan parça patlatmış
İstanbul için AKOM'dan önemli uyarı
İstanbul için AKOM'dan önemli uyarı
Marmaris'i hortum vurdu: Yatları karaya attı
Marmaris'i hortum vurdu: Yatları karaya attı
Türkiye'nin İslami Evlilik Sitesi ; Gönülden Sevenler
Türkiye'nin İslami Evlilik Sitesi ; Gönülden Sevenler
Numan Kurtulmuş "İstanbul, Ankara adayımız belli oldu"
Numan Kurtulmuş "İstanbul, Ankara adayımız belli oldu"

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim