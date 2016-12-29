Denizli'de okullar tatil oldu, gençler gece yarısı kar topu oynadı

Denizli’de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sarayköy ilçesi hariç tüm ilçelerde okullar bir gün süreyle tatil ilan edilirken, vatandaşlar da sokağa çıkarak karın keyfini çıkardı.Denizli genelinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar sokağa çıkarak kar topu oynadı.Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, vatandaşlar da sokaklarda karın keyfini çıkardı.Delikliçınar 15 Temmuz Şehitler Meydanına uğrayan vatandaşlar ise horoz heykelinin önünde fotoğraf çektirdi.Öte yandan ana caddelerde kimi araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, kimisi de olumsuz yol koşullarında kontrolü elden bırakmadı. Yokuş olan cadde ve sokaklarda kalan araçlara ise vatandaşlar yetişti.