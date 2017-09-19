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Denizli şehidini bugün uğurluyor

Nusaybin'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Denizlili Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın cenazesi bugün Denizli'de toprağa veriliyor.

Denizli şehidini bugün uğurluyor

Nusaybin'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Denizlili Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın cenazesi bugün Denizli'de toprağa veriliyor.

19 Eylül 2017 Salı 02:49
Denizli şehidini bugün uğurluyor

Denizli şehidini bugün uğurluyor

Mardin'in Nusaybin İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Denizlili Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın naaşı, akşam saatlerinde askeri uçakla Denizli'deki Çardak Havalimanı'na getirildi. Şehit Arıkan için havalimanında düzenlenen törene; Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11'inci Komando Tugay Komutanı Topçu Kurmay Albay Gültekin Yaralı, şehidin yakınları ile askeri ve sivil erkan katıldı.

Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun askerlerin omuzlarında cenaze aracına konulduğu sırada şehidin eşi Ümmühan, annesi Hatice, babası İbrahim ile kardeşleri Mesut, Mehmet ve Fatma gözyaşlarına hakim olamadı. Vatandaşlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.


Havaalanından konvoy eşliğinde Denizli'ye getirilen Şehit Arıkan'ın naaşı, 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki hastane morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesinin yarın öğlen Çal İlçesi'ndeki Bayıralan Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

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