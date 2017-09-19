Denizli şehidini bugün uğurluyor
Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun askerlerin omuzlarında cenaze aracına konulduğu sırada şehidin eşi Ümmühan, annesi Hatice, babası İbrahim ile kardeşleri Mesut, Mehmet ve Fatma gözyaşlarına hakim olamadı. Vatandaşlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.
Havaalanından konvoy eşliğinde Denizli'ye getirilen Şehit Arıkan'ın naaşı, 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki hastane morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesinin yarın öğlen Çal İlçesi'ndeki Bayıralan Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.