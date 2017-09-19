Denizli şehidini bugün uğurluyor

Mardin'in Nusaybin İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Denizlili'ın naaşı, akşam saatlerinde askeri uçakla Denizli'deki Çardak Havalimanı'na getirildi. Şehit Arıkan için havalimanında düzenlenen törene;şehidin yakınları ile askeri ve sivil erkan katıldı.

Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun askerlerin omuzlarında cenaze aracına konulduğu sırada şehidin eşi Ümmühan, annesi Hatice, babası İbrahim ile kardeşleri Mesut, Mehmet ve Fatma gözyaşlarına hakim olamadı. Vatandaşlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.



Havaalanından konvoy eşliğinde Denizli'ye getirilen Şehit Arıkan'ın naaşı, 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki hastane morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesinin yarın öğlen Çal İlçesi'ndeki Bayıralan Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.