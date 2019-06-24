Deprem tahmincisinden Türkiye için önemli uyarı

Dünyada pek çok şiddetli depremi doğru olarak tahmin etmesiyle ünlü Frank Foogerbeets Türkiye'yi 22 Haziran tarihinden sonra 7'den büyük bir sarsıntı uyarısında bulundu. Gezegen ve yıldızların dizilimlerinin Dünya'da şiddetli depremlere neden olabileceğini savunan kahinler arasında yerini alan Hoogerbeets, Merkür, Güneş ve Uranüs'ün diziliminin Türkiye üzerinde ağır bir yük oluşturabileceğini savunuyor.

Son yıllarda yaptığı deprem tahminleri doğru çıkan Frank Hoogerbeets 22 Haziran tarihinde, 23-25 Haziran tarihleri arasında 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklediğini duyurmuştu. Sosyal medyada yayınladığı yeni videoda Hoogerbeets, 24 Haziran'da Merkür, Güneş ve Uranüs'ün ve 23 Haziran'da da Venüs, Dünya ve Jüpiter'in aynı hizada olduğuna dikkat çekmiş ve bu tip bir dizilimin ciddi ölçekte depremin habercisi olabileceğini söylemişti. Kritik hizalanmaların ardından yalnızca üç gün sonra merkez üssü İzmit, Gölcük olan büyük deprem meydana gelmişti.



Tıpkı diğer tahminler gibi Frank Hoogerbeets'in yeni tahmini de doğru çıktı ve bugün Endonezya'nın Maluku eyaletinde, 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Maluku eyaletinde meydana gelen depremin şiddetiyle sarsılan Avustralya’nın Darwin kent merkezdeki bazı binaların boşaltıldığı bildirildi.

Meteoroloji Bürosu, Avustralya’ya yönelik tsunami tehlikesi bulunmadığını duyurdu.

Endonezya'daki 7.3'lük depremin ardından gözler tekrar Frank Hoogerbeets'e çevrildi.

Avrupa'daki 7 ve üzeri depremleri değerlendiren Frank Hoogerbeets, Türkiye'de merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7.4'lük depremi hatırlattı.

Frank Hoogerbeets 26 Kasım 1943 tarihinde Samsun, Ladik'te yaşanan 7.2, 27 Aralık 1939'da Erzurum'da meydana gelen 7.2 ve 1 Şubat 1944 tarihinde merkezi üssü Bolu, Gerede olan 7.2'lik depremlere dikkat çekti.

Frank Hoogerbeets 1930 ve 1940'lı yıllardaki depremlerin ardından bölgede şiddetli depremlerin görülmediğini ve bu bölgede yakın bir tarihte 7 ve üzeri bir depremin meydana gelmesinin şaşırtıcı olmayacağı yorumunda bulundu.

Bölgedeki olası bir depremin her an olabileceğine vurgu yapan Hoogerbeets, yine de kesin tarihin hiçbir zaman için bilinemeyeceğini belirtti.

Bir başka paylaşımında Gölcük Depremi'ni değerlendiren Hoogerbets, 7.4'lük deprem öncesi son derece kusursuz ve güçlü bir dizilimin oluştuğunu belirtmiş, ayrıca Güneş, Venüs ve Uranüs'ün de mükemmel biçimde hizalandığı bilgisini paylaşmıştı.

Hoogerbeets'e göre Dünya'nın uydusu Ay, bu dizilim sebebiyle Venüs ve Uranüs'ün çekim kuvvetinden etkilendi.



Hoogerbets, gezegen hizalanması durumunda şiddetli depremlerin görüldüğünü iddia ediyor.

Hoogerbets internet sitesinde her gün dünya üzerindeki sismik faaliyetlerin etkisine dair bir veri yayınlıyor.

Yayınlanan veride sismik faaliyet göz önüne alınarak Dünya'da meydana gelebilecek deprem hareketliliği skalasına yer veriliyor.

Hoogerbeets'in iddiaları son derece ilgi çekici olsa da birçok uzman depremlerin önceden tahmin edilmesinin olanaksız olduğunu söylüyor.