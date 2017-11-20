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Deprem uzmanlarından korkutan uyarı; 2018'de daha çok deprem olacak

Dünyanın dönüş hızının yavaşlamasıyla depremlerin daha da artacağını söyleyen uzmanlardan çarpıcı değerlendirme. Daha önce 32 bir yılda meydana gelen şiddetli deprem sayısının, 2018 yılında 30'dan fazla olacağı iddiasını ortaya attılar

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı; 2018'de daha çok deprem olacak

Dünyanın dönüş hızının yavaşlamasıyla depremlerin daha da artacağını söyleyen uzmanlardan çarpıcı değerlendirme. Daha önce 32 bir yılda meydana gelen şiddetli deprem sayısının, 2018 yılında 30'dan fazla olacağı iddiasını ortaya attılar

20 Kasım 2017 Pazartesi 12:29
Deprem uzmanlarından korkutan uyarı; 2018'de daha çok deprem olacak

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı; 2018'de daha çok deprem olacak

Dünya'da son aylarda 7 ve üzeri depremlerin sayısının artışını değerlendiren uzmanlardan çarpıcı değerlendirme geldi. Colorado Üniversitesi'nden Roger Bilham ve Montana Üniversitesi'nden Rebecca Bendick, dünyanın her geçen gün yavaşlayan dönüş hızının son dört yılda daha da yavaşladığını bu sebeple 2018 yılında büyük depremlerde önemli bir artış olacağını söylediler


Jeoloji Derneğinin yıllık toplantısında konuşan ve 1900 yılının başından bu yana, 7 şiddetinden daha büyük depremler üzerine çalışan ikili, her 32 yılda büyük depremlerin gerçekleştiğini, dünyanın her geçen gün yavaşlamasıyla 2018 yılında daha büyük depremler olması beklediklerinin altını çizdiler.

Dünyanın dönüş hızının son 4 yıldır daha da yavaşladığını belirten Colorado Üniversitesi'nden Roger Bilham, her yıl ortalama 15 ila 20 arasında büyük deprem olduğunu, 2018 yılında ise bu sayının 25 ila 30 olmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Dünyanın dönüş hızının yavaşlamasının, dünyanın katı demir ve nikel iç çekirdeğinde kayma yarattığını ileri süren ikili, bu durumun yerkabuğunu oluşturan tektonik plakaların dayandığı sıvı dış çekirdeği etkilediğini belirttiler.

Roger Bilham ve Rebecca Bendick, depremlerin çoğunlukla yaklaşık 1 milyar insanın yaşadığı ekvator çizgisini çevresinde beklendiğinin altını çizdiler.Eylül ayından bu yana dünyada 7'nin üstünde 3 adet yıkıcı deprem meydana geldi.

EYLÜL AYINDAN BU YANA 7'NİN ÜSTÜNDEKİ DEPREMLER

7 Eylülde Meksika'nın güney açıklarında meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde, 90 kişi hayatını kaybetmişti.

19 Eylül 2017'de merkez üssü Meksika'nın Puebla eyaletine bağlı Rabosso kentinin 5 kilometre kuzeydoğusunda7,1 şiddetinde deprem meydana gelmiş, en az 366 kişi hayatını kaybetmişti.

12 Kasım 2017’de Irak'ın Süleymaniye'nin güneydoğusundaki Halepçe'de 7,3 şiddetinde deprem meydana gelmiş, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 530 olarak açıklanmıştı.

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