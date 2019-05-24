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Dersim kararı mahkemeden döndü

Tunceli Belediyesi'nin, şehrin adını değiştirme kararı Erzincan İdare Mahkemesi kararı ile durduruldu.

Dersim kararı mahkemeden döndü

Tunceli Belediyesi'nin, şehrin adını değiştirme kararı Erzincan İdare Mahkemesi kararı ile durduruldu.

24 Mayıs 2019 Cuma 19:36
Dersim kararı mahkemeden döndü

Dersim kararı mahkemeden döndü


Türkiye Kominist Partisi'nin kazandığı Tunceli seçimlerinin ardından, kent merkezinin adının dersim olarak değiştirilmesine idare mahkemesinden ret kararı geldi. Belediye meclisinde, 'Tunceli' isminin tabelada 'Dersim' olarak değiştirilmesine yönelik alınan karar, valiliğin başvurusu üzerine uygulanmadan Erzincan İdare Mahkemesi'nce durduruldu.


Tunceli belediye meclisinde, TKP'li belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında 7 Mayıs'ta yapılan oturumda, belediye girişindeki 'Tunceli' yazılı tabelanın 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı alındı. 
Meclis, kararı onay için Tunceli Valiliği'ne gönderdi. Belediye meclisi kararının gelmesi üzerine valilik, kararın hukuka ve yasal mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Erzincan İdare Mahkemesi'ne gönderilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin başvuruyu göndermesi üzerine kararın görüşüldüğü Erzincan İdare Mahkemesi'nce işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi.


23 Mayıs'ta verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Tunceli Belediyesi hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek yerine 'Dersim' ibaresinin yazılmasına dair dava konusu işlemin yerine getirilmesi halinde doğacak zararın kamunun menfaati ve işlemin etki alanı dikkate alındığında giderilemeyeceği için gereken koşulların oluştuğu sonucuna varılmıştır. Davalı idareden dava konusu işlemin sebeplerinin davacının iddialarının da dikkate alınıp açıklanarak isim değişikliğine dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin istenilmesine, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp, ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı Kanun'un 27/5 maddesi uyarınca savunma ve ara kararına cevap verilmesi için davalı idareye 15 gün süre tanınmasına, iş bu kararın tebliğ edilmesine, 7 gün içinde Erzurum İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmaz üzere oy birliği ile karar verildi."

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Anahtar Kelimeler:
TKPTUNCELİDersimErzincan
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