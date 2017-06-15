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15 Haziran 2017 Perşembe 16:37

Devlet Bahçeli; CHP ön yargı ile kıyamet koparıyor

Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasından hapis cezası almasının ardından tutuklanması MHP'nin de gündeminde.

Devlet Bahçeli; CHP ön yargı ile kıyamet koparıyor
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Devlet Bahçeli; CHP ön yargı ile kıyamet koparıyor

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşananlara MHP'den tepki geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin aceleyle ayağa kalktığını ve ön yargılı hareket ettiğini söyledi..

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ile ilgili sosyal medyada açıklamada bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Güvenpark'ta başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nü eleştiren Bahçeli; 'CHP aceleyle ayağa kalkmış, ön yargıyla kıyamet koparmıştır' dedi.

 
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