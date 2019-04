Devlet Bahçeli | İstanbul'da yeniden seçim düşünülebilir

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'daki seçim tartışmasına ilişkin olarak, "Seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak şekilde sonuçlandıysa yeni seçim düşünülebilir. Şu an için YSK'ya yapılan itirazları takip etmeliyiz" dedi..

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'daki seçim sonuçları için, " Şimdi böyle bir sürecin içindeyken işi kargaşaya, aceleciliğe, mazbatayı kim alırsa alın İstanbul tartıştırabilecek bir zemine sürüklemek doğru değildir. İtirazların sonucu alınmalıdır. Bunlara rağmen ortada hala seçimin üzerindeki akılcı yaklaşımlar Türkiye'yi kaosa sürükleyecek noktaya yönlendiriyorsa, bu hatalardan kurtulmanın yolu yine demokrasi içinde aranmalıdır" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, yerel seçim sonuçlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, 1 oy tartışması hakkında "Süreç devam ediyor, yorum yok" ifadelerini kullandı.

"YENİDEN SEÇİM DÜŞÜNÜLEBİLİR"

AK Parti'den yapılan yeniden seçim konusunu değerlendiren MHP lideri şunları söyledi:

"Mahalli idareler seçimler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra ilk seçimlerdir. Geçmişte kazandığı öneme artı olarak yeni sistemle uyumlu şekilde çalışabilecek bir konumda taşıyabilmesi için önemi bir kat daha artmıştır. Seçimlerden sonra her seçimde olduğu gibi sayım sırasındaki farklılıklar her partiye göre farklılıklar ortaya konularak itirazlar ortaya konulmaktadır. İtirazlar haktır, değerlendirilebilir. Türkiye'ni normalleştirmeye ihtiyaç vardır. Özellikle Türk siyasi hayatında, sosyal hayatta önemli yeri olan İstanbul'da ise bir kargaşa yaşanmaktadır. 29 bin oy ortaya konmuştur, bu farkı değiştirebilecek itirazlar üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu tabiidir. Şimdi böyle bir sürecin içindeyken işi kargaşaya, aceleciliğe, mazbatayı kim alırsa alın İstanbul tartıştırabilecek bir zemine sürüklemek doğru değildir. İtirazların sonucu alınmalıdır. Bunlara rağmen ortada hala seçimin üzerindeki akılcı yaklaşımlar Türkiye'yi kaosa sürükleyecek noktaya yönlendiriyorsa, bu hatalardan kurtulmanın yolu yine demokrasi içinde aranmalıdır. Seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak şekilde sonuçlandıysa yeni seçim düşünülebilir. Şu an için YSK'ya yapılan itirazları takip etmeliyiz."

MANSUR YAVAŞ YORUMU

Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olması hakkında konuşan Bahçeli, "Mazbatayı almıştır ama vicdanlarda beraat etmemiştir. Benim belediye başkanım değil" ifadelerini kullandı.