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Dilenci kadın cemaate saldırdı, polisin silahını almak istedi

Ramazan aylarında yurdun her yerinde cami önlerinde, alış veriş merkezleri girişlerinde vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerleri adeta işgal eden dilencilerin yüzsüzlüğü görenleri pes ettiriyor.

Dilenci kadın cemaate saldırdı, polisin silahını almak istedi

Ramazan aylarında yurdun her yerinde cami önlerinde, alış veriş merkezleri girişlerinde vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerleri adeta işgal eden dilencilerin yüzsüzlüğü görenleri pes ettiriyor.

24 Mayıs 2019 Cuma 21:03
Dilenci kadın cemaate saldırdı, polisin silahını almak istedi

Dilenci kadın cemaate saldırdı, polisin silahını almak istedi

Ramazan ayında vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilerin yüzsüzlüğü vatandaşları çileden çıkardı, camiden çıkanlara saldıran dilenci kendisine müdahale eden polisin de tabancasını almak istedi.


Mübarek Ramazan ayında sayıları hızla artan, cami önlerinde özellikle cuma günleri halkın duygularını istismar ederek dilenenlerin yüzsüzlüğü vatandaşlara pes ettirdi. Adapazarı'nda, kendisini engellemeye çalışan cami cemaatine saldıran kimliği belirsiz dilenci kadın, olaya müdahale eden polisin belindeki tabancasını almak isteyince ters kelepçeyle gözaltına alındı..

Olay, bugün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Orhan Camii'nde meydana geldi. İkindi namazı sonrası avluda dilenen kadını, camii cemaati tepki göstererek engellemek istedi. Kadın ise eline sopa alarak kendisini engellemek isteyenlere saldırmaya çalıştı. Bu sırada bölgeden geçen iki polis memuru, durumu fark ederek olay yerine geldi. 

Polis tarafları ayırarak, kadını sakinleştirmeye çalıştı. İddiaya göre dilenci kadın bu sırada polisin belindeki tabancasını almaya kalkışınca yere yatırılarak ters kelepçe ile gözaltına alındı. Kadın gözaltına alınırken fenalaşınca ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında dilenci kadın sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


 

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Anahtar Kelimeler:
Dilenen KadınDilenciAdapazarıCumhuriyet MahallesiOrhan Camii
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