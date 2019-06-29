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Dişçiden çıkan genç kadın kendi aracını parçaladı

İstanbul Şişli'de bir dişçiden çıkan genç kadın bilinmeyen nedenle sinir krizine girdi. Kendi aracına saldıran genç kadın daha sonra görüntüsüne çekenlere tepki gösterirken kaldırıma yığıldı..

Dişçiden çıkan genç kadın kendi aracını parçaladı

İstanbul Şişli'de bir dişçiden çıkan genç kadın bilinmeyen nedenle sinir krizine girdi. Kendi aracına saldıran genç kadın daha sonra görüntüsüne çekenlere tepki gösterirken kaldırıma yığıldı..

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:26
Dişçiden çıkan genç kadın kendi aracını parçaladı

Dişçiden çıkan genç kadın kendi aracını parçaladı


Şişli’de sinir krizi geçiren bir kadın kendini kaybederek aracını parçaladı. Kaldırımda bulunanların cep telefonu ile görüntüsünü çekenlere sert  tepki gösteren gizemli kadın öfkeden kaldırıma yığılıp kaldı. Bir vatandaşın yardım eli uzattığı kadın aracına binerek ortadan kayboldu..

Şişli’de bir cadde üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Dün akşam saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir dişçiye gelen bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirerek kendini kaybetti.

Ana caddeye inen kadın, birden otomobilini tekmelemeye başladı. Tekmelerle yorulan kadın daha sonra kopardığı silecekleriyle aracının camlarını kırdı. Hızını alamayan öfkeli kadın otomobilin dikiz aynaları da parçaladı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlarında üzerine yürüyen öfkeli kadın bir süre sonra yere yığıldı.

KAYDEDİLDİĞİNİ FARK EDİNCE TEHDİTLER SAVURDU

Sinir krizi geçirerek kendini kaybeden kadının otomobili parçaladığı anlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadının otomobilin içinden büyük bir öfkeyle çıkarak dikiz aynasını kırdığı ve otomobili tekmelediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşadığı öfke nöbetinin biri tarafından cep telefonuyla kaydedildiğini gören kadının çevresine tehditlerde savurduğu görüldü.

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