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19 Haziran 2017 Pazartesi 18:52

Diyarbakır'da çatışma! 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda yaralanan 2 askerden biri şehit oldu.

Diyarbakır'da çatışma! 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralı
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Diyarbakır'da çatışma! 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralı
Diyarbakır'ın 6 ilçesi ve 104 köyünü kapsayan operasyon kapsamında Lice kırsalında bugün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Alınan bilgiye göre, 6 ilçede bin 528 kilometrekarelik alanda aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerle uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya çıkarılması, bölgedeki iş birlikçiler ve aranan zanlıların yakalanması amacıyla 28 Mayıs'ta başlatılan "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" devam ediyor.
Bu kapsamda, Lice kırsalında süren operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateş sonucu 2 asker ağır yaralandı.

Helikopterle kaldırıldıkları Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.
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