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18 Aralık 2016 Pazar 00:50

Diyarbakır şehitler için yürüyor; Sadece Türk bayrağı taşınacak

PKK'lı teröristlerin Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan kalleş saldırısının ardından tüm Türkiye genelinde tepkiler büyüyor. Diyarbakır bugün teröre lanet mitinği düzenliyor..

Diyarbakır şehitler için yürüyor; Sadece Türk bayrağı taşınacak
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Diyarbakır şehitler için yürüyor; Sadece Türk bayrağı taşınacak

PKK'lı teröristlerin Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan kalleş saldırısının ardından tüm Türkiye genelinde tepkiler büyüyor. Diyarbakır'da çok sayıda STK'nın destek verdiği protesto gösterisi bugün yapılıyor.

Kayseri'de yaşana hain saldırının ardından bugün saat 13.00'da 'Şehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlenecek

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşları Kayseri'deki terör saldırısı protesto etmek için bugün saat 13.00'te Gevran Caddesi'nde bulunan Şehitler Anıtı önünde bir araya gelerek yapacakları basın açıklamasının ardından Valilik binasına kadar yürüyecek.

Yürüyüşe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Memur Sen Diyarbakır İl Temsilcisi Yunus Memiş, Kayseri'de yaşanan menfur terör saldırısında şehit olan askerlere ve vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"Kayseri'de yaşanan hain saldırının acısı yüreğimizi sızlattı. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen şer güçlerin taşeronlarına milletimiz fırsat vermeyecektir." ifadelerini kullanan Memiş, şunları kaydetti:

"Terörün en çok mağdur ettiği illerden biri olan Diyarbakır'dan sesimizi yükselterek tüm Türkiye ile tek yürek, ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunlara dur diyelim. Kayseri'de bizim, Diyarbakır'da bizim, Halep'te bizim, kardeşliğimize kimse zarar veremeyecektir. Tüm Diyarbakırlıları basın açıklaması ve yürüyüşe katılmaya davet ediyorum."
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