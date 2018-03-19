Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı, 1'i asker 3 şehit var

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK mensupları sivil araca ateş açtı. Aracın içinde bulunan 1 uzman çavuş ile 1 sivil şehit oldu. Bitlis'te de odun toplayan köylülere PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. 1 köylü şehit oldu, 4 köylü yaralandı

Saldırıda araçta bulunanile gönüllü güvenlik korucusuşehit oldu. Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

Bitlis'te ise merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında PKK'lı teröristler odun toplayan sivilleri hedef aldı. Teröristlerin açtığı ateşte Nurullah Kılıçarslan isimli vatandaş yaşamını yitirirken, 4 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; valilikten yapılan açıklamada, Hani ilçesinin Topçular Şekale Tepe bölgesinde seyir halindeki araca saat 15.05 sıralarında bir grup terörist tarafından ateş açıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.