Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115450
ALTIN
167.058
DOLAR
3.9399
STERLİN
5.5364
EURO
4.8592
Adebayor yıllara meydan okuyor
Adebayor yıllara meydan okuyor
A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
A Milli Takım aday kadrosunda...
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Vida'ya milli davet
Vida'ya milli davet
Atiker Konyaspor evinde kazandı
Atiker Konyaspor evinde kazandı

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı, 1'i asker 3 şehit var

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker ile 1 sivil şehit oldu.  Topçular Karakolu'na giden sivil araca Şekale Tepe bölgesinde PKK'lı teröristlerce ateş açıldı.

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı, 1'i asker 3 şehit var

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker ile 1 sivil şehit oldu.  Topçular Karakolu'na giden sivil araca Şekale Tepe bölgesinde PKK'lı teröristlerce ateş açıldı.

19 Mart 2018 Pazartesi 19:25
Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı, 1'i asker 3 şehit var

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı, 1'i asker 3 şehit var

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK mensupları sivil araca ateş açtı. Aracın içinde bulunan 1 uzman çavuş ile 1 sivil şehit oldu. Bitlis'te de odun toplayan köylülere PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. 1 köylü şehit oldu, 4 köylü yaralandı

Saldırıda araçta bulunan Uzman Çavuş Sergen Çakmak ile gönüllü güvenlik korucusu Yasettin Opçin şehit oldu. Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

Bitlis'te ise merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında PKK'lı teröristler odun toplayan sivilleri hedef aldı. Teröristlerin açtığı ateşte Nurullah Kılıçarslan isimli vatandaş yaşamını yitirirken, 4 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; valilikten yapılan açıklamada, Hani ilçesinin Topçular Şekale Tepe bölgesinde seyir halindeki araca saat 15.05 sıralarında bir grup terörist tarafından ateş açıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Son Güncelleme: 19.03.2018 16:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Halisdemir'i şehit eden FETÖ'cü canilere ceza yağdı
Ömer Halisdemir'i şehit eden FETÖ'cü canilere ceza yağdı
Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti...
Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti...
TSK, Kuzey Irak'ta terör kamplarını vurdu
TSK, Kuzey Irak'ta terör kamplarını vurdu
Şehit eşini böyle uğurlamıştı: Çok şükür eşimin intikamı alındı
Şehit eşini böyle uğurlamıştı: Çok şükür eşimin intikamı alındı
Mehmetçik'ten Afrin'de zafer kutlaması
Mehmetçik'ten Afrin'de zafer kutlaması
Afrin'e Türk bayrağı çekildi: TSK ve ÖSO, denetimi sağladı
Afrin'e Türk bayrağı çekildi: TSK ve ÖSO, denetimi sağladı
Çanakkale'yi unutanlar boğazın dibine baksın!
Çanakkale'yi unutanlar boğazın dibine baksın!
Yeni nesil ANKA-S filosu göreve hazır
Yeni nesil ANKA-S filosu göreve hazır

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim